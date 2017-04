Mit Hartmuts Tod an der tschechoslowakischen Grenze beginnt für die Familie eine schwierige Zeit. Erst zwei Tage später wird Mutter Christa über den Tod ihres Sohnes informiert. Plötzlich stehen Mutter Christa und Schwester Carola alleine da. Sechs Wochen zuvor hatte die Familie bereits den Vater verloren, jetzt müssen sie auch noch den Verlust ihres Sohnes und Bruders verkraften.

Über Hartmuts Tod durfte nicht gesprochen werden

Birgit Neumann-Becker weiß, wie schwer das für Familien sein kann. Als Stasi-Landesbeauftrage kümmert sie sich um die Aufarbeitung der DDR-Diktatur in Sachsen-Anhalt. "Die Mutter hat mir gesagt, dass sie eigentlich kaum angesprochen worden ist nach seinem Tod", sagt sie zu MDR SACHSEN-ANHALT. Das sei auch der Normalfall gewesen. Über die Umstände von Hartmuts Tod an der Grenze durften sie nicht sprechen.

Sachsen-Anhalts Stasi-Landesbeauftragte Birgit Neumann-Becker. Bildrechte: MDR/Jonas Kühlberg Nach Ansicht von Neumann-Becker wurden Angehörige von Todesopfern am Eisernen Vorhang eigentlich doppelt bestraft. Einerseits hätten sie einen nahen Familienangehörigen verloren, andererseits durften sie nicht über ihren Verlust sprechen. Das sei ganz klar ausgedrückt worden von Seiten des Staates und für viele Angehörige am Schlimmsten gewesen.

Insofern war Hartmut ein Verbrecher in den Augen des Staates und auch vieler Menschen in der DDR. Das macht solche Familien natürlich sehr, sehr einsam. Birgit Neumann-Becker, Stasi-Landesbeauftragte

VIele Fluchtversuche außerhalb der DDR

Hartmuts Schicksal ist bei weitem kein Einzelfall, bestätigt auch Politikwissenschaftler Jochen Staadt. Er forscht an der FU Berlin über die Geschichte der DDR und die Auswirkungen des Kommunismus. Seiner Einschätzung nach gab es viele DDR-Bürger, die genauso dachten wie Hartmut. Anders als in der Öffentlichkeit wahrgenommen.

Wir gehen davon aus, dass es dort allein von DDR-Bürgern ungefähr genauso viele gescheiterte Fluchtversuche gab, wie an der innerdeutschen Grenze. Birgit Neumann-Becker, Stasi-Landesbeauftragte

Eine bemerkenswert hohe Zahl. "Häufig dachte man, dass es an den Grenzen außerhalb der DDR einfacher ist zu flüchten", sagt Staadt. Viele dachten, es handele sich weitgehend um eine Art "Grüne Grenze". Ein trügerischer Irrglaube. Die Grenze war genauso unüberwindbar wie zwischen der Bundesrepublik und der DDR.

Genaue Zahlen der Opfer unklar

Jochen Staadt erklärt, dass es in der Tschechoslowakei und den anderen "sozialistischen Bruderstaaten" grundsätzlich die gleichen Vorschriften für die Grenzwachen gegeben habe wie in der DDR. Gleichzeitig hatten die DDR-Behörden in all diesen Staaten sogenannte Außenstellen des Ministeriums für Staatssicherheit etabliert. Diese arbeiteten mit den dortigen Geheimdiensten eng zusammen, um potenzielle Flüchtlinge bereits vor ihrem eigentlichen Fluchtversuch zu stellen.

Die Bedingungen waren ähnlich wie an der innerdeutschen Grenze. Dort wurde relativ schnell geschossen und es gab auch verminte Stellen. Jochen Staadt, Politikwissenschaftler

Bis heute ist unklar, wie viele Menschen bei ihren Fluchtversuchen an den Mauern, Zäunen und Grenzanlagen Europas zu Tode kamen. Schätzungen zufolge starben in der Tschechoslowakei mindestens 320 Menschen bei Fluchtversuchen. Bis zum Ende des Kalten Krieges wurden weitere 50.000 Menschen in der Tschechoslowakei aufgegriffen und für viele Jahre in Gefängnisse gesteckt. Letztlich sind all diese Daten aber nur Schätzungen. Die Dunkelziffer ist hoch.

"Besonders empathielose Grenzer am Werk"

In den bekannten Fällen gingen die tschechoslowakischen Grenzer allerdings genauso brutal vor wie ihre "Kollegen" in der DDR, ist sich Neela Winkelmann von der Stiftung "European Memory and Conscience" sicher.

Das waren empathielose Grenzsoldaten, denen das Menschenleben entweder völlig egal war oder die sogar sadistisch veranlagt waren. Neela Winkelmann, Stiftung "European Memory and Conscience"

Mangelnde Aufarbeitung der Grenzverbrechen

Ein Mangel an Empathie, der bis heute anhält. Neela Winkelmann forderte mit ihrer Organisation öffentlich, dass die tschechoslowakischen Grenzer von damals ihre Schuld endlich eingestehen sollen. Doch 27 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hat niemand für Hartmuts Tod die Verantwortung übernommen. Eine juristische Aufarbeitung fand in der Tschechoslowakei bis heute nicht statt.

1989 sei praktisch die gesamte Richterschaft in Tschechien und der Slowakei übernommen worden, zeigt sich Winkelmann besorgt. In der Bundesrepublik gab es nach der Wiedervereinigung mit den sogenannten "Mauerschützenprozessen" den Ansatz einer juristischen Aufarbeitung – auch wenn hier die meisten Angeklagten zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden.

Wenn es Bemühungen gab, Menschen vor Gericht zu bringen, dann landeten die Fälle in der Regel immer vor einem Senat aus alten kommunistischen Richtern. Die haben diese Verbrecher immer geschützt. Neela Winkelmann, Stiftung "European Memory and Conscience"

"Dann könnte ich ihnen sogar vergeben"

Hartmuts Mutter Christa hat den Tod ihres Sohnes bis heute nicht verkraftet. Bildrechte: Justice 2.0/Stefan Weinert In einigen Fällen wurden erstinstanzliche Urteile annulliert oder überworfen, in anderen wurde die Strafverfolgung solange verschleppt bis die Täter starben – ohne dass jemals irgendwer vor Gericht erscheinen musste. Für die Angehörigen der Grenzopfer ist das mangelnde Schuldeingeständnis der damals Verantwortlichen schwer zu ertragen. Christa Brunies, die Mutter von Hartmut Tautz, würde sich wünschen, dass die Grenzer ihre damalige Sicht der Dinge überdenken.

Ich könnte vergeben, wenn sie ihr Unrecht einsehen würden oder wenn sie sagen würden, es tut uns so leid, dass wir damals so gehandelt haben. Dann könnte ich ihnen sogar vergeben. Vergessen kann ich sowas nicht. Christa Brunies