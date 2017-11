Tankstellen-Mangel Erdgas-Zapfsäulen fehlen

Seit 2002 betreiben die Stadtwerke Haldensleben eine Erdgas-Zapfsäule in der Stadt. Sie liegt eigentlich perfekt: direkt an der Kreuzung der vielbefahrenen Bundesstraßen 71 und 246. Und doch werden die Stadtwerke die Zapfsäule Ende 2017 abbauen.

Geschäftsführer Detlef Koch sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass die Stadtwerke allein in diesem Jahr mit einem Verlust an der Tankstelle im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich rechneten.

Haldenslebens Stadtwerke-Chef Detlef Koch Bildrechte: Antje Streck/Stadtwerke Haldensleben

Für Stadtwerke-Chef Koch sind die Automobilhersteller Schuld daran, dass sich die Erdgas-Autos nicht weiter verbreitet haben: "Die Automobilindustrie hat die Entwicklung zur Jahrtausendwende verschlafen. Sie hat den Kunden keine adäquaten Modelle angeboten." Nur 26 Modelle gibt es in Deutschland, die mit Erdgas betankt werden können. "Ein Nischenprodukt", sagt ADAC-Sprecherin Kruse dazu und sieht eine Art Teufelskreis: wenig Autos, das führt zu wenig Nachfrage an den Tankstellen. In der Folge wird es weniger attraktiv, sich ein Erdgas-Auto zuzulegen, und so weiter.