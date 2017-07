SEK-Einsatz in Weddersleben Mann bei Schusswechsel getötet

In Weddersleben im Harz ist am Dienstagvormittag ein Mann bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden. Nach Polizeiangaben soll der 28-Jährige zunächst ein Familienmitglied bedroht haben und sich später in einem Zimmer verschanzt haben. Als ein Spezialeinsatzkommando der Polizei das Haus betrat, soll der Mann mit einer automatischen Kriegswaffe auf die Beamten geschossen haben. Diese hätten das Feuer erwidert und den Mann getötet. Ein Polizist sei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden, hieß es.