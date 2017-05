Zustand der Eisenbahnbrücken Neue Brücken braucht das Land

Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) sieht die Verantwortung bei Verkehrsminister Dobrindt. Bildrechte: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Von den zwölf Brücken, die sich nicht mehr sanieren lassen, liegen allein drei auf der Strecke Weißenfels – Naumburg. Sie sind 117 Jahre alt. Die übrigen sind in Sachsen-Anhalt verteilt, unter anderem in Magdeburg, Köthen und Leuna.



In Zukunft drohen den Grünen zufolge weitere Probleme: Denn vom aktuellen Brückenbestand sind mit 479 mehr als die Hälfte der Bauwerke über 80 Jahre alt. Dazu meint Lemke: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es in Sachsen-Anhalt bei Bahnbrücken zu häufigeren Sperrungen und Beeinträchtigungen kommen wird. Im Schnitt hält eine Brücke rund 100 Jahre."