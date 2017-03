Sanierungsstau Hilfe für marode Museen

Das Schuhmuseum in Weißenfels hat bessere Zeiten gesehen: Die Schuhe sind verstaubt, Leuchtstoffröhren tauchen sie in gelbliches Licht und die Vitrinen "Marke Eigenbau" stehen unverändert seit 1964. Aiko Wulff ist zwar erst seit wenigen Wochen hier Museumsleiter, doch er weiß um die Probleme seiner europaweit einzigartigen Ausstellung von DDR-Schuhen. "Die Objekte sind stark dem Verfall ausgesetzt", sagte Wulff dem MDR. Sie seien weder vor Staub noch vor Licht oder Luftfeuchtigkeit geschützt. "Das klingt erst einmal harmlos, aber wir haben natürlich starke Schäden an den Objekten."

Museumsreife Museen im Land

Das Schuhmuseum befindet sich im von außen renovierten Teil des Schlosses Neu-Augustusburg in Weißenfels. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Moderne Vitrinen, Klimatisierung, eine überarbeitete Ausstellungskonzeption – das sind die Wünsche des Museumsleiters. "Finanziell können wir das nicht aus eigener Kraft stemmen", sagt er. Das Schuhmuseum ist aber einer der wichtigsten Teile der Ausstellung im Schloss. Die Lösung ist jetzt, einen Flügel des Schlosses komplett zu sanieren, in den das Schuhmuseum dann umziehen soll. Mehrere Millionen Euro sind dafür notwendig.



Mit dieser Mammutaufgabe werden das Museum und die Stadt Weißenfels jetzt nicht mehr allein gelassen. Gunnar Schellenberger, sachsen-anhaltischer Staatssekretär für Kultur, hat sich dem Schuhmuseum und vielen weiteren angenommen. "Wir wollen die Landkreise und kreisfreien Städte unterstützen, Kulturinvestitionen zu tätigen", sagte Schellenberger dem MDR. Seit dieser Legislaturperiode ist die Kultur in der Staatskanzlei angesiedelt. "Und ich habe gesagt, da können wir als Bündelungsbehörde dienen, die anderen Ministerien mit dazu nehmen und gemeinsam überlegen, welche Projekte wir gemeinsam unterstützen."

Staatssekretär Gunnar Schellenberger (links) mit Museumsleiter Siegfried Wagner. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Für das einzige Museum in Bad Kösen, das Romanische Haus, kommt das sehr gelegen. Hier müssen alle Holzbalken der Decke ausgetauscht werden, weil sie mit einem DDR-Holzschutzmittel verseucht sind. Dazu kommt, dass gehbehinderte Besucher die oberen Etagen nicht erreichen können und die veraltete Heizung die Ausstellungsstücke beschädigt. Der Museumsleiter Siegfried Wagner sagt: "So wie es aussieht, gibt es gute Chancen, über das Land Fördermittel zu erhalten, die vom Landkreis ergänzt werden." So käme die Stadt vergleichsweise günstig davon. Insgesamt sind zwei Millionen Euro nötig.