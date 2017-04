Entspannt schlendert Igor Jovovic in das Café im Zentrum von Weißenfels. Und es dauert nicht lange, bis eine Kellnerin auf ihn zukommt und freudestrahlend meint: "Herzlichen Glückwunsch!" Höflich bedankt sich der Mann aus Montenegro, ehe er an seinem Espresso nippt.

Igor Jovovic ist der Mann der Stunde beim Mitteldeutschen Basketballclub (MBC). Seine Heimat verließ der Coach im Sommer 2016 als Erfolgstrainer, spielte mit seinem Team sogar international. Im ersten Jahr außerhalb seiner Heimat hat der 34-Jährige die Basketballer aus Weißenfels zum direkten Wiederaufstieg geführt. Im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT spricht Jovovic über die Besonderheiten des Standortes Weißenfels, sein großes Trainervorbild und das Erfolgsgeheimnis des MBC.

MDR SACHSEN-ANHALT: Herr Jovovic, Sie haben das große Ziel mit Ihrem Team eindrucksvoll erreicht: den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Was war Ihr Erfolgsgeheimnis?

Igor Jovovic: "Am wichtigsten war unser Zusammenhalt. Wir waren loyal zueinander. Wir haben uns füreinander aufgeopfert. In den schwierigen Momenten, in den entscheidenden Phasen von bedeutenden Partien ist unser Charakter zum Vorschein gekommen. Deswegen waren wir erfolgreich."

Also haben Sie bei der Kaderplanung im Sommer 2016 besonders auf den Charakter ihrer Zugänge geachtet?

"Das hatte Priorität. Erfahrene Spieler wie Marcus Hatten oder Djordje Pantelic identifizieren sich mit dem MBC. Sie haben eine Vergangenheit in Weißenfels, fühlen sich hier wohl. Sie waren auch das Bindeglied zwischen mir und den Jungs, die neu dazugekommen sind. Am Saisonanfang mussten wir uns erst finden, aber das ging überraschend schnell. Nach zwei, drei Monaten kannte jeder seine Rolle und wusste, was für unser großes Ziel zu tun ist."

Was nicht selbstverständlich ist. Oft schauen Spieler, gerade in unteren Ligen, vor allem auf ihre eigenen Statistiken, um selbst möglichst gut dazustehen.

"Ja, diese Einstellung ist sogar sehr verbreitet. Selbst auf höchstem europäischen Niveau ist das die große Kunst für einen Trainer: Die Spieler müssen ihr Ego hinten anstellen und sich für die Mannschaft aufopfern."

Wie fördert ein Trainer so etwas? Mit Maßnahmen zum Teambuilding?

"Als wir unser Vorbereitungscamp in Slowenien absolviert haben, waren wir zum Beispiel gemeinsam beim Rafting. Während der Saison standen gemeinsame Besuche im Schwimmbad auf dem Programm. Die Spieler haben verstanden, dass wir nur gemeinsam erfolgreich sein können."

Dazu kam die hohe individuelle Qualität im Team.

"Ohne Talent hast du keinen Erfolg. Wir hatten Jungs, die in der Lage waren, in den entscheidenden Phasen die Verantwortung zu übernehmen. Das war immer mal ein anderer Spieler, was für unsere Ausgeglichenheit spricht. Wir haben uns an unsere Grundsätze gehalten – nicht nur im Spiel, sondern in jedem Training."

Hört sich nach harter Arbeit an.

„Natürlich, aber es war auch wichtig, immer wieder mal den Kopf freizukriegen. Deswegen habe ich den Jungs gerne mal einen Extra-Tag freigegeben, wenn es gepasst hat. Wer will schon den ganzen Tag nur an seinen Job denken? Wenn du dir zu viel Stress machst, blockierst du irgendwann.“

Wie schalten Sie ab?

(lacht) "Bei mir ist das schwierig. Meine Freunde sagen im Scherz immer, dass ich ein langweiliger Mensch bin. Sie haben viele verschiedene Interessen, wir sitzen in meiner Heimatstadt oft draußen beim Kaffeetrinken zusammen. Aber wenn ich dann einmal anfange, über Basketball zu sprechen, finde ich kein Ende mehr. Hier in Weißenfels habe ich in der Freizeit oft selbst trainiert, war im Fitnessstudio oder beim Schwimmen. Der größte Teil meiner Tage bestand dann aber doch aus Basketball."

Mit seinem Heimatverein Podgorica spielte Igor Jovovic bereits international und stand im Fokus der Öffentlichkeit. Bildrechte: IMAGO

Wie sieht Ihre grundsätzliche Idee vom Spiel aus?

"Es gibt gewisse Prinzipien: Die Defensive ist besonders wichtig. Dort zeigt sich der Teamgeist. Wenn die harten Momente kommen und du dich hinten füreinander aufopfern musst, siehst du den Charakter einer Mannschaft. Ich mag körperlichen, athletischen Basketball. In der Offensive geht es um Talent. Darum, wie ein Trainer seine Spieler taktisch auf den Gegner vorbereitet hat. Mit der Offensive allein gewinnst du aber keine Meisterschaften."

Das ist nach dem direkten Wiederaufstieg aber Ihr nächstes Ziel.

"Genau. Wir versuchen, motiviert zu bleiben und die Pro-A-Meisterschaft zu holen. Das wäre die Krönung unserer Saison."

Für Sie war der Wechsel nach Deutschland der nächste Karriereschritt, der MBC die erste Auslandsstation. War es die richtige Entscheidung, ihre Heimat zu verlassen?

"Absolut. Ich war in Montenegro sehr erfolgreich, aber irgendwann sind deine Entwicklungsmöglichkeiten dort einfach begrenzt. Deutschland ist eine neue Erfahrung und ich bin froh, dass ich in meiner ersten Saison zeigen konnte, dass ich einem Verein dabei helfen kann, seine Ziele zu erreichen."

Sie waren nur zwischen Weihnachten und Neujahr für fünf Tage in Montenegro. Hatten Sie zwischendurch Heimweh?

"Ich war sehr fokussiert auf Basketball, deshalb ist die Saison auch schnell vorübergegangen. Natürlich war es schwer, meine zwei Töchter (sieben und zehn Jahre alt, Anm. d. Red.) kaum zu sehen. Sie waren zweimal für zehn Tage hier, aber das war natürlich viel zu wenig. Trotzdem gehört das zu meinem Job. Und jetzt freue ich mich schon darauf, im Sommer mehr Zeit mit ihnen zu verbringen."

Der Frühsommer ist auch immer die Zeit der Kaderplanung. Da geht es um Verträge und Finanzen, nicht um die Arbeit auf dem Parkett. Gefällt Ihnen diese Zeit einer Saison?

"Um ehrlich zu sein: nein. Zu viel Gerede, zu viele Verhandlungen, aber es gehört dazu."

Früher in Montenegro haben Sie KK Buducnost Podgorica trainiert. Einen Spitzenverein mit ganz anderen finanziellen Möglichkeiten als der MBC. Wie erleben Sie diesen Unterschied?

"Klar: Der Ansatz ist ein anderer. Beim MBC müssen wir den Markt geduldig beobachten und hungrige Jungs finden, die sich selbst als gute Spieler und gute Menschen bewähren wollen. Wir dürfen uns keine Fehler erlauben, weil unsere finanziellen Möglichkeiten begrenzt sind. Aber das ist vielleicht auch ein Vorteil im Vergleich zur Konkurrenz nächstes Jahr in der BBL: Wir müssen uns voll reinhängen, immer einhundert Prozent geben, ob bei der Kaderplanung oder im Training. Diese Einstellung ist genau die richtige."

Welche Ideen für den Kader der kommenden Saison haben Sie bereits im Kopf?

"Einige! (lacht) Aber noch ist die aktuelle Spielzeit ja nicht vorbei. Wir werden versuchen, unsere Leistungsträger zu halten. Außerdem schauen wir, welche Spieler, die bei anderen Pro-A-Ligisten überzeugt haben, auf dem Markt sind."

Was zeichnet den Mitteldeutschen Basketballclub aus?

"Es ist ein Verein mit Herz. Die Menschen, die für den Klub arbeiten, machen das mit großer Leidenschaft. Sie sind realistisch und wissen um die wirtschaftlichen Möglichkeiten in der Region. Fehlende finanzielle Mittel machen sie mit Hingabe wett. Und die Fans sind eine Extraqualität."

Sind die Anhänger genau so verrückt wie in den Ligen Osteuropas?

"Es ist anders. Hier gehen die Leute zum Basketball, um unterhalten zu werden, trinken ein Bier, essen etwas und unterstützten ihre Mannschaft. Viele Wölfe-Fans haben uns in dieser Saison auch zu den entferntesten Auswärtsspielen begleitet, sind mit ihren eigenen Autos beispielsweise bis nach Kirchheim gefahren – Wahnsinn! In Montenegro oder Serbien sind viele Fans aber noch verrückter. Das ist einfach eine andere Fankultur, vergleichbar mit der im Fußball hier. Vor den Derbys gibt es dort kein anderes Thema. Da geht es um alles. Bei Roter Stern Belgrad singen in der Euroleague bei jedem Heimspiel 20.000 Fans ihre Vereinslieder so laut, dass die Euroleague-Hymne nie zu hören ist. Diese Emotionen sind einmalig."

Und das motiviert Spieler und Trainer zusätzlich.

"Und wie! So sollten wir nächstes Jahr auch in der BBL spielen. Wenn Roter Stern zu Hause spielt, schmeißt sich jeder Spieler jedem Ball hinterher. Die Energie von den Rängen überträgt sich auf das Parkett. So müssen wir auch auftreten."

Sie sind bereits seit zwölf Jahren als Trainer tätig. Die aktuelle Spielzeit ist Ihre fünfte als Headcoach. Trotzdem sind Sie erst 34 Jahre jung. Mit Marcus Hatten (36) ist ein MBC-Spieler sogar älter als Sie. Gab es da Autoritätsprobleme?

"Nein. Es geht nicht um das Alter, es geht um Respekt. Diese Situation gab es auch bei meinen vorherigen Stationen. Aber Autorität und Vertrauen gewinnst du durch Fachwissen und Hingabe. Damit habe ich nie Probleme gehabt."

Sie haben bis zu ihrem 19. Lebensjahr selbst bei Podgorica gespielt, sich dann aber für den Trainerweg entschieden. Warum?

"Ich wäre bestenfalls ein mittelmäßiger Spieler geworden, aber die Aussicht, auf dem höchsten Level als Trainer zu arbeiten, hat mich mehr gereizt."

Welcher Trainer inspiriert Sie?

"Zeljko Obradovic (serbische Trainerlegende, 57 Jahre alt, Anm. d. Red.) ist ein großes Vorbild. Er ist der erfolgreichste Coach in Europa, hat alles gewonnen. Ich hatte das Glück, ihn während meiner Zeit bei Buducnost Podgorica persönlich kennenzulernen und um Rat zu fragen."

Der Mann ist eine lebende Legende. Igor Jovovic über sein großes Trainervorbild Zeljko Obradovic

Was hat Sie besonders beeindruckt?

"Er ist jedem anderen Menschen immer auf Augenhöhe begegnet, war offen für alles. Ich meine: Der Mann ist eine lebende Legende. Das hast du aber nie gemerkt. So möchte ich auch sein: immer am Boden bleiben, bescheiden, offen für alles. Und wenn du seine Hingabe für den Basketball siehst, seine Körpersprache an der Seitenlinie, sieht das immer noch so aus wie vor seinen ganzen Titelgewinnen. Das zeigt, dass ein Trainer immer hungrig bleiben muss."

Mitte Mai kämpft Coach Obradovic mit Fenerbahce Ülker im Final Four um den Gewinn der Euroleague.

"Das werde ich mir live vor Ort in Istanbul anschauen. Natürlich drücke ich Fenerbahce die Daumen. Ich denke, da sie zu Hause spielen, haben sie diesmal eine gute Chance, den Titel zu holen."

Ist es auch Ihr Traum, irgendwann auf dieser größtmöglichen europäischen Bühne zu coachen?

"Klar, das ist der Traum jedes ambitionierten Trainers – also auch meiner. Aber jetzt möchte ich nächste Saison erst einmal mit dem MBC in der BBL bestehen." Der lächelnde Erfolgstrainer: Igor Jovovic fühlt sich wohl in Weißenfels. Bildrechte: IMAGO

Osteuropäischen Basketballtrainern eilt der Ruf voraus, eine harte Gangart zu pflegen. Trifft das auch auf Ihre Arbeit zu?

"Ich mag Disziplin. Ich respektiere Zeit. Und ich möchte, dass jeder in meiner Mannschaft sich an gewisse Regeln hält. Ich bin ein sehr direkter Coach. Wenn ich jemanden kritisiere, ist das konstruktiv und nicht persönlich gemeint. In einer Mannschaft sollte nichts verborgen bleiben. Probleme müssen offen angesprochen werden, sonst rächt sich das im Saisonverlauf irgendwann."

Wie motivieren Sie ihre Spieler?