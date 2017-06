Pünktlich zum Tag der Sehbehinderten erweitert der Mitteldeutsche Rundfunk am Dienstag sein Angebot für barrierefreien Medienzugang. Bei Hörfunk und Fernsehen achtet der MDR seit langem auf die Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen. Mit der Smartphone-App "MDR Audio – Das inklusive Hörangebot" haben blinde und sehbehinderte Menschen von nun an auch die Möglichkeit, das Informations- und Unterhaltungsangebot des MDR auf Android-Geräten zu nutzen.

Mit dem neuen Programm für Android-Geräte weitet der Mitteldeutsche Rundfunk die Barrierefreiheit für Blinde und Sehbehinderte nun aus. Für iPhones gibt es die MDR-App bereits seit zwei Jahren. Auf der neuen Audio-App sind sämtliche Livestreams der MDR-Hörfunk-Programme zu finden – die im Internet verbreiteten Hörfunk-Kanäle eingeschlossen.

Zudem können Nutzer ausgewählte On Demand-Audios und Podcasts darauf finden. Auch das MDR-Fernsehen und die Audio-Beschreibungen können mit der App gehört werden. Dazu kommen Nachrichten aus Mitteldeutschland, dem Bundesgebiet und aus dem Ausland sowie Verkehrsnachrichten und Wetterinformationen.

Wetteraussichten, Nachrichten und Sportergebnisse

Erol Sakinc ist von Geburt an blind – die App "MDR Audio – Das inklusive Hörangebot" schätzt er deshalb besonders. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die App nutzt auch Erol Sakinc gern. Er ist von Geburt an blind – und hat sich als Testnutzer zur Verfügung gestellt, um festzustellen, wie die neue App funktioniert. Sakinc hat das Programm zusammen mit der Deutschen Zentralbücherei für Blinde und dem MDR für Android-Smartphones weiterentwickelt. Besonders gern hört er die aktuellen Wetter-Infos – die braucht Sakinc, wenn er mit seinem Blindenhund unterwegs ist. "Heute Nachmittag oft sonnig mit lockeren Quell- oder Schleierwolken", sagt eine angenehme Frauenstimme und erläutert die im Fernsehen dazu eingeblendete Wettergrafik. Auf dem Display kann Erol Sakinc dann zwischen großen und leicht verständlichen Symbolen wählen, was er hören möchte.

Erol Sakinc hat die App während der Testphase genauso verwendet, wie er das auch in seinem Alltag tun würde, erklärt er. "Das meiste, was ich genutzt habe, sind die Radioangebote. Wenn ich mit dem Hund auf der Wiese war, wollte ich schnell mal wissen, wie die Sportergebnisse waren oder Nachrichten oder auch Musik.", Die App sei angenehm leicht zu bedienen.

Georg Schmolz ist beim MDR für barrierefreihe Angebote zuständig. Bildrechte: MDR/Karsten Möbius Der MDR-Verantwortliche für Barrierefreiheit, Georg Schmolz, erläutert, warum der MDR nach dem Erfolg der IOS-App für iPhones nun auch Blinden und Sehbehinderten mit Android-Geräten das inklusive Hörangebot des Senders zur Verfügung stellt. "Es gibt im Monat etwa 56.000 Zugriffe auf die IOS-App. Das ist ein sehr hoher Wert", sagt Schmolz. Apple aber habe bei Smartphones nicht so einen großen Marktanteil wie Android. "Wir erwarten uns, dass auch deutlich mehr Menschen auf das Angebot von MDR Audio zurückgreifen werden, wenn es auch über Android-Geräte angeboten wird", so Schmolz.

Die neue Android-App ist eigentlich für alle gedacht, aber zunächst für Blinde und Sehbehinderte entwickelt worden, weil sie sehr klar und einfach strukturiert ist. Georg Schmolz

Das bedeute: Blinde und sehbehinderte Menschen können sich Inhalte mit den jeweiligen Bedienungshilfen vorlesen lassen. "Aber – und das ist das Besondere – die App ist inklusiv. Sie kann auch von vollsehenden Menschen, die auf eine Bedienoberfläche angewiesen sind, genutzt werden."

Der MDR für die Westentasche – und das nicht nur für Menschen, die blind oder sehbehindert sind, so drückt es der Direktor der Zentralbücherei für Blinde und Sehbehinderte in Leipzig, Thomas Kahlisch, aus. "Das ist ein Angebot für alle, audiophil sind, die Spaß am Zuhören haben. Und man hat ja das ganze Programm vom Fernsehen über die Rundfunk-Sender wunderbar in einer Hand." Ob man das Angebot abends mit ins Bett nehme oder im Auto höre – all das funktioniere wunderbar.

Man hat den MDR immer am Ohr. Thomas Kahlisch, Direktor der Zentralbücherei für Blinde und Sehbhinderte

Auch sein Fernsehprogramm befreit der MDR Schritt für Schritt von Barrieren für Blinde und Sehbehinderte – zur Freude von Bernd Peters, einem von 5.000 Betroffenen in Sachsen-Anhalt. Peters ist stark sehbehindert und kann nur mit einer 12-fach vergrößernden Brille überhaupt etwas entziffern. Fernsehen ist für ihn ein Problem – denn in Deutschland produzieren nur wenige Hersteller Geräte, die mit Audio-Beschreibung arbeiten können. Ein Geschäft, das solche Fernseher anbietet, hat er auf der Internetseite hörfilm.info gefunden. Sie wird vom Verband der Blinden und Sehbehinderten Sachsen-Anhalt gestaltet und enthält monatlich aktualisierte Listen mit Filmen und anderen Sendungen, die mit der sogenannten Audio-Deskription versehen sind.

Bernd Peters (rechts) lässt sich im Elektrofachgeschäft von Anselm Schubert beraten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Im Fachgeschäft von Anselm Schubert in der Halberstädter Straße in Magdeburg sucht Bernd Peters nun nach einem passenden Gerät für sich. "Ich suche ein Fernsehgerät, das diese Filmbeschreibung für Sehbehinderte kann", erklärt er dem Verkäufer. "Könnten Sie mir dazu was zeigen? Meine Frau ist auch blind. Vielleicht auch idealerweise ein Gerät mit Sprachführung für Blinde und Sehbehinderte."



Barrierefreiheit bei den Medien ist noch nicht überall selbstverständlich, schon gar nicht bei privaten Rundfunkanstalten. Und auch bei den Öffentlich-Rechtlichen könnten es nach dem Geschmack von Bernd Peters noch mehr Programme sein, die mit der sogenannten Audio-Deskription versehen sind.

Bundesweite Service-Offensive für Sehbehinderte

Der Verband der Blinden und Sehbehinderten ruft deshalb am Tag der Sehbehinderten zu einer bundesweiten Service-Offensive auf. "Audiodeskription sollte bei allen Sendungen gemacht werden", sagt Bernd Peters. "Das ist im Moment nicht ganz Fall. Die technische Geschichte ist: Bei Kabelanbietern werden die Tonspuren leider nicht komplett mit durchgeführt. Das liegt ja nicht am MDR, sondern an den Kabelanbietern", so Peters.