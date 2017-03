Zeckenbisse Viele Borreliose-Fälle in Sachsen-Anhalt

Alle Jahre wieder gehören sie zur Schattenseite von Frühling und Sommer: Zecken oder auch Holzböcke genannt. Wenn es draußen wärmer wird, sind die Spinnentiere vor allem in hohem Gras oder in Gebüschen zu finden. Ihre Bisse sind nicht "ohne". Im ungünstigsten Fall übertragen Zecken Krankheitserreger, die Borreliose oder FSME auslösen können. In Sachsen-Anhalt sind die Tiere in diesen Tagen schon besonders aktiv. Das zeigen die aktuellen Krankheitsfälle.