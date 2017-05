Statistik für Sachsen-Anhalt Viele Einbrüche, aber auch hohe Aufklärung

Innere Sicherheit ist ein allseits beliebtes Wahlkampfthema – ganz vorne dabei: der Aspekt Wohnungseinbrüche. Bei den jüngsten Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrein-Westfalen hat das Thema eine große Rolle gespielt. In Sachsen-Anhalt sind Wohnungseinbrüche im gesamten Jahr 2016 gestiegen, im April 2017 gingen sie zurück. Bei der Aufklärung der Delikte stehen die Ermittler in Sachsen-Anhalt gut da.

von Patrick Eicke, MDR SACHSEN-ANHALT