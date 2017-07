Verfassungsschutz Mehr Reichsbürger als im vergangenen Jahr

In Sachsen-Anhalt werden aktuell 330 Personen den so genannten "Reichsbürgern" oder "Selbstverwaltern" zugerechnet. Das sagte eine Sprecherin des Innenministeriums MDR SACHSEN-ANHALT. Damit werden mehr Personen dieser Szene zugerechnet, als noch vor einem dreiviertel Jahr. Damals gingen die Behörden lediglich von 80 Anhängern aus.

Reichsbürger und Selbstverwalter erkennen die Bundesregierung, ihre Rechtsordnung und Institutionen nicht an. Viele zahlen keine Steuern, ignorieren Gerichtsbeschlüsse oder Verfügungen. Alleine in Sachsen-Anhalt sind mehr als 800 Vorfälle bekannt, in die Reichsbürger verwickelt waren.