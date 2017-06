Sachsen-Anhalt wird bei Touristen beliebter. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt in Halle am Mittwoch veröffentlicht hat. Demnach kamen zwischen Januar und April dieses Jahres 837.000 Gäste in die Beherbergungsbetriebe im Land – was einem Zuwachs von 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Auch die Zahl der Übernachtungen ist gestiegen: um 5,3 Prozent auf etwas mehr als zwei Millionen.