In Sachsen-Anhalt haben am Pfingstmontag etwa 70 Mühlen zum Schaumahlen eingeladen. Anlass war der Deutsche Mühlentag, an dem sich nach Angaben der Veranstalter bundesweit die Besitzer von mehr als 1.100 Mühlen beteiligten.

Mit dabei war auch der Mühlenverein Klein Quenstedt mit Vorsitzendem Ulrich Heucke. Seine Familie lebt in siebter Generation in der früheren Wasser- und Mahlmühle. Heucke sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er sei in der Mühle aufgewachsen und kenne hier jeden Winkel. "Das verbindet enorm", erklärte er.

"Ein schönes Gefühl"

Ulrich Heucke ist Eigentümer der Mühle in Klein Quenstedt – in inzwischen siebter Generation. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Rund 700 Besucher kamen am Montag allein an den Assebach. "Es ist ein schönes Gefühl, wenn so viele Leute kommen und der Zuspruch da ist", so Heucke. Deshalb lohne sich auch die Kraft, die man für Planung und Ablauf einer Veranstaltung wie der zu Pfingsten investieren müsse.



Gemahlen wird in dem Ortsteil von Halberstadt aber nicht mehr – obwohl die Technik das Heucke zufolge ermöglichen würde. "Sie ist nahezu vollständig erhalten und fast im Originalzustand", sagte der Besitzer der Mühle. Es sei aber zu viel Aufwand, tatsächlich zu mahlen. Heucke, der von Beruf Mediziner ist, sagte, das älteste noch stehende Gebäude auf dem Grundstück sei 1798 erbaut worden. "Die letzte grundlegende technische Erneuerung wurde 1888 gemacht."

Der Deutsche Mühlentag wird seit 1994 jährlich an Pfingstmontag ausgerichtet. Ziel ist nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung, die Aufmerksamkeit und das Interesse der Öffentlichkeit auf die Denkmäler mit mehr als 2.000-jähriger Geschichte zu lenken.

