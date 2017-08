Hochwasser-Schäden Experten lehnen Versicherungspflicht ab

In der Debatte über die Soforthilfen nach dem Harzhochwasser lehnen die Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt (ÖSA) eine Versicherungspflicht gegen Hochwasserschäden ab. Vorstandschef Peter Ahlgrim sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in Sachsen-Anhalt gebe es kaum Regionen, in denen eine Versicherung gegen Flutschäden verwehrt werde. Sich freiwillig zu versichern, sei der richtige Weg. Ahlgrim betonte, er habe noch nicht einen einzigen Vertrag vor sich gehabt, wo noch keine Lösung gefunden worden sei. Er nannte es "ein Vorurteil", keine Versicherung gegen Flutschäden zu bekommen.

In Zukunft keine individuellen Hilfen mehr

Peter Ahlgrim, Vorstandsvorsitzender ÖSA Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Auch die Hilfen vom Staat für Hochwasserbetroffene sieht der ÖSA-Vorstandschef kritisch. Jeder sollte für die Absicherung seines Hab und Guts selbst sorgen. Die je nach Gefahrenzone fälligen 47 bis 147 Euro pro Jahr zusätzlich seien stemmbar.



Die Landesregierung hatte am Mittwoch Hilfsgelder für Betroffene von bis zu 2.500 Euro pro Haushalt beschlossen. Ministerpräsident Reiner Haseloff stellte gleichzeitig klar, dass es in Zukunft keine individuellen Hilfen mehr geben werde.

Der Politiker sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Dass Elementarschäden eintreten können, das weiß inzwischen jeder. Und deswegen wird es in Zukunft keine individuellen Hilfen mehr geben können, weil die Versicherungen das abdecken. Man muss die Police abschließen." 99,5 Prozent aller Grundstücke und Gebäude in Sachsen-Anhalt ließen sich mit Elementarschadensversicherungen versehen. "Jeder hat es selbst in der Hand, wie es ihm in Zukunft geht", so der Ministerpräsident.

Elementarversicherung Eine Elementarversicherung ist ein Zusatzbaustein zur Wohngebäudeversicherung oder zur Hausratversicherung. Sie kann Erdbeben, Erdsenkung oder Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Starkregen sowie Hochwasser abdecken.

Fast 17.000 Risikogrundstücke

Versicherer teilen die Lage von Grundstücke in vier Gefährdungsgebiete ein. In den Gebieten mit dem höchsten Risiko eines Elementarschadens waren 2016 noch etwa 12.500 Grundstücke erfasst, in diesem Jahr sind es bereits fast 17.000 Risikogrundstücke. Trotzem haben rund zwei Drittel aller Wohngebäude und Haushalte nach Angaben der ÖSA keinen ausreichenden Elementarversicherungsschutz.

Auch die Versicherungsexpertin des Verbraucherportals Finanztip, Silke Kursawe, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, eine Versicherungspflicht gegen Flutschäden habe es weder nach dem Oder-Hochwasser noch nach den Elbe-Hochwassern gegeben. Eine Elementarversicherung sei aber ratsam.

Kursawe sagte, selbst Betroffene in Risikogebieten könnten eine Versicherung abschließen könnten. "Es ist schwer, aber nicht unlösbar." Man müsse sich mit den Versicherern in Verbindung setzen. Um dann einen Vertrag abzuschließen, sei es etwa denkbar, die Selbstbeteiligung hoch zu wählen. Zudem könne man Höchstentschädigungen vereinbaren. Auch könnten zum Beispiel Keller so gestaltet werden, dass bei Hochwasser das Inventar besser geschützt sei.

"Wenn der Versicherer vor drei Jahren gesagt hat, das Gebiet ist nicht versicherbar, dann heißt das nicht, dass das heute noch gilt." Eine Gefahrenklasse 4 heiße nicht, dass es nicht versicherbar, sondern nur, dass es hoch gefährdet sei.

