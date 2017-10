Nach Sturm "Xavier": Weiterhin Verspätungen im Bahnverkehr

Nach dem Sturmtief "Xavier" müssen sich Bahnreisende am Freitagmorgen weiterhin auf Verspätungen und Zugausfällen einstellen. Wie ein Bahnsprecher mitteilte, sind vor allem Fernverkehrszüge betroffen. Insgesamt hat sich die Lage in Sachsen-Anhalt nach dem Sturm wieder beruhigt. Laut Polizei waren die Einsatzkräfte bis spät in den Abend unterwegs, um umgestürzte Bäume von Straßen zu räumen.

Längere Wartezeiten und Zugausfälle

Ein Bahnsprecher sagte, dass Strecken, die am Donnerstagabend nicht befahrbar waren, auch am Freitagmorgen nur eingeschränkt genutzt werden könnten. Mit längeren Wartezeiten und Zugausfälle müssen Reisende unter anderem auf den Strecken Magdeburg – Hannover, Magdeburg – Berlin und Halle – Magdeburg rechnen. Aber auch der Nahverkehr ist weiterhin eingeschränkt, so im Raum Stendal und Dessau-Roßlau. Über aktuelle Informationen informiert die Bahn. Die Regionalzüge des "Harz-Elbe-Expresses" fahren seit dem Morgen wieder nach Plan.