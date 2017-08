Neue Baustellen Wo Autofahrer mit Stau rechnen müssen

Hauptinhalt

Autofahrer in Sachsen-Anhalt müssen sich ab Montag gleich an mehreren Stellen auf Behinderungen einstellen. So werden auf der Bundesstraße 81 zwei neue Baustellen eingerichtet. Auch auf der B100 bei Halle wird gebaut.