Die "Stiftung Dome und Schlösser in Sachsen-Anhalt" heißt ab dem 1. April "Kulturstiftung Sachsen-Anhalt". Stiftungsvorstand und Generaldirektor Christian Philipsen in Leitzkau sagte, der alte Name aus der Gründungszeit habe für die Aufgaben des Bauerhalts und der Denkmalpflege bei Domen und Schlössern gestanden. Das Schloss Leitzkau bei Gommern ist seit 1996 Sitz der Stiftung.