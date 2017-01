Das Land Sachsen-Anhalt will die Kommunen und Landkreise stärker beim Hochwasserschutz unterstützen. Das teilte das Landesverwaltungsamt in Halle mit. Den Angaben zufolge sollen Städte und Gemeinden etwa beim Bau besserer Schutzanlagen sowie bei der technischen Ausstattung von Wasserwehren finanziell unterstützt werden. Dafür stelle das Land in einem Förderprogramm 20 Millionen Euro bereit. Das Programm umfasse den Zeitraum 2016 bis 2020. Je nach Einzelfall könnten auf diese Weise bis zu 80 Prozent der kommunalen Ausgaben vom Land unterstützt werden, hieß es weiter.

Hochleistungspumpen und Schutzmauer

Die Stadt Magdeburg etwa will für moderne Hochleistungspumpen rund 456.000 Euro ausgeben. Sie sollen bei einer Überflutung Gebäude besser trocken halten können. So können Feuerwehrkräfte und -fahrzeuge im Notfall andernorts eingesetzt werden. Die Stadt Wittenberg will im Stadtgebiet West eine Hochwasserschutzmauer errichten. Laut Landesverwaltungsamt wird der Bau rund 115.000 Euro kosten. Die Mauer soll verhindern, dass das Hochwasser wichtige Rettungswege überflutet.

Sachsen-Anhalt war zuletzt 2013 von einem Hochwasser betroffen. Saale und Elbe waren deshalb über die Ufer getreten, ebenso Unstrut, Weiße Elster und Havel. Dabei war dem Land zufolge ein Schaden in Höhe von bis zu zwei Milliarden Euro entstanden. Viele Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Häuser, Straßen und Brücken wurden beschädigt. Auch Äcker, Wälder und Werkshallen standen unter Wasser.

27.000 Anträge auf Fluthilfe bewilligt

Als im Frühsommer 2013 viele Flüsse in Sachsen-Anhalt über die Ufer traten, entstand ein Schaden in Milliardenhöhe (Symbolbild). Bildrechte: IMAGO Im Sommer 2016 hatte die Landesregierung um Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) eine Bilanz des Hochwassers gezogen. Insgesamt waren zum damaligen Zeitpunkt 27.000 Anträge auf Fluthilfe bewilligt worden. Haseloff appellierte damals an die Bevölkerung, für einen ausreichenden Versicherungsschutz zu sorgen. Ein Hilfspaket wie 2013, als Bund und Länder gemeinsam ein Paket von bis zu acht Milliarden Euro schnürten, sei bei einer erneuten Flut nicht zu erwarten, hatte der Regierungschef damals gesagt.