In Sachsen-Anhalt startet am Donnerstag das neue Schuljahr. Damit beginnt für insgesamt mehr als 195.000 Jungen und Mädchen im Land wieder der Unterricht. Dabei bleibt allerdings der Lehrermangel ein Thema. Das Landesschulamt gab sich dennoch optimistisch. Vize-Direktor Jürgen Krampe sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er gehe davon aus, dass vor jeder Klasse ein Lehrer stehen werde. Das hätten die Schulen organisiert. Es gebe zwar Schulen, die nicht so zufrieden seien. Die übergroße Mehrheit sei aber entsprechend so versorgt, dass der Unterricht abgesichert sei.

Krampe zufolge wurden 2.000 Lehrkräfte an andere Schulen abgeordnet. Das bedeutet, dass sie vorübergehend einen Teil ihrer Stundenzahl nicht an ihrer Stammschule leisten, sondern an einer anderen. Diese Zahl der Abordnungen sei im Vergleich zu Vorjahren gering.

Nicht genügend Lehrer gefunden

Nach aktuellen Zahlen des Kultusministeriums wurden in diesem Jahr bis August insgesamt 465 Lehrer neu eingestellt. Für etwa 100 ausgeschriebene Stellen fanden sich keine Bewerber. Kultusminister Marco Tullner (CDU) zeigte sich zufrieden. Er teilte mit, dass Sachsen-Anhalt besser vorbereitet sei und stabiler ins neue Schuljahr starte. Mit 930 neuen Lehrkräften seit der Landtagswahl 2016 und einer leicht positiven Bilanz im letzten Schuljahr sei man auf einem richtigen Weg.



Für die Erstklässler beginnt der Schulalltag erst am kommenden Montag. Zuvor bekommen die rund 18.200 Kinder am Samstag ihre Zuckertüten. Polizei und Verkehrswacht rufen Autofahrer dazu auf, im Straßenverkehr besonders auf die Kleinen zu achten.

Unterrichtsausfall in Sachsen-Anhalt Die Unterrichtsversorgung an den Schulen im Land liegt aktuell unter dem von der Koalition angestrebten Wert von 103 Prozent. Bei dieser Quote könnten Krankheitsausfälle aufgefangen werden. Zum Stichtag 21. September 2016 hatte der Wert an den allgemeinbildenden Schulen allerdings nur 99,5 Prozent erreicht. Nach Angaben von Bildungsminister Tullner soll es zum Schuljahresbeginn insgesamt eine Unterrichtsversorgung von mehr als 100 Prozent geben.

