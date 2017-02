Erneute Festnahme Bombendroher sorgt wieder für Ärger

Erneut hat ein 56-Jähriger Großeinsätze der Polizei ausgelöst. Er soll für mehrere Bombendrohungen in Sachsen-Anhalt und Sachsen in den vergangenen Wochen verantwortlich sein. Ebenso für einen Vorfall am Bahnhof Sangerhausen. Nach Randalen in zwei Leipziger Hotels am Donnerstagabend sitzt er nun in Polizeigewahrsam. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

Auch wird geprüft, ob eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung in Frage kommt. Erst vergangene Woche war der polizeibekannte Mann in Wernigerode festgenommen worden, kam jedoch wieder auf freien Fuß.

Verdächtiger Brief in Sangerhausen

Am Mittwoch sorgte ein Briefumschlag mit einer vermeintlich gefährlichen Substanz am Bahnhof Sangerhausen für Aufregung. Der Umschlag war in einem Regionalzug deponiert worden. Zug und Bahnhof wurden daraufhin geräumt. Zunächst war unklar, wer hinter der Tat steckt. Nach Auswertung des Videomaterials teilte die Bundespolizei jedoch mit, dass sie dem polizeibekannten 56-Jährigen zugeordnet werden kann. Von der Substanz ging nach Polizeiangaben keine Gefahr aus.

Bombendrohungen in Wernigerode, Magdeburg und Leipzig

Bereits vor einer Woche ist der Mann in einem Hotel im Wernigeroder Ortsteil Hasserode verhaftet worden. Von einer Telefonzelle aus hatte er die Polizei angerufen und Drohungen ausgesprochen, auch gegen den MDR.

Im Zuge der anschließenden Befragung soll der Mann die Bombendrohungen gegen das Intercity-Hotel Magdeburg und ein Hostel in Leipzig zugegeben haben. Außerdem behauptete er, etwas in dem Wernigeroder Hotel deponiert zu haben. Dieses wurde daraufhin durchsucht. In keinem der Fälle wurde eine Bombe gefunden.