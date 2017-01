Neujahrsansprache von Ministerpräsident Haseloff "Wir werden die Probleme der Welt nicht von Deutschland aus lösen"

Deutschland sei hilfsbereit, aber nicht um jeden Preis: Mit deutlichen Worten hat Ministerpräsident Reiner Haseloff in seiner Neujahrsansprache auf den internationalen Terrorismus und die hohe Zuwanderung reagiert. Probleme in Krisenregionen müssten vor Ort gelöst werden. Was die wirtschaftliche Entwicklung in Sachsen-Anhalt betrifft, äußerte sich Haseloff optimistisch.