Die Aufräumarbeiten auf dem Friedhof Neustadt dauern weiter an. Etwa 50 Bäume wurden entwurzelt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Doch nicht alle Bereiche des Friedhofs Neustadt sind betroffen, so dass in der kommenden Woche auch weiterhin Bestattungen durchgeführt werden können. Voraussichtlich eine Woche soll es noch dauern, dann könnte der Friedhof wieder freigegeben werden. Ein Sachverständiger soll dann darüber entscheiden. Stefanie Warnstedt versicherte: "Wir setzen alles daran, den Friedhof schnellstmöglich wieder öffnen zu können."



Ein schweres Unwetter hatte am vergangenen Donnerstag in großen Teilen Sachsen-Anhalts für Verwüstung gesorgt. Vor allem der Raum Magdeburg und die Börde waren betroffen. Hier wurde die Feuerwehr zu mehr als 450 Einsätzen gerufen. Die heftigsten Sturmböen mit etwa 100 Kilometern in der Stunde waren in der Börde und Altmark unterwegs. Die Aufräumarbeiten dauern vielerorts noch immer an.