Die Arbeitnehmer in unserer Serie "Leben am Existenz-Minimum" arbeiten in der Logistik-Branche bzw. im Reinigungsgewerbe. Beide würden gerne mehr als 1.000 Euro netto verdienen. Einer der Arbeitgeber hat gesagt: "Ich würde ja gern mehr zahlen oder mehr Leute in Vollzeit anstellen, aber dann müsste ich dafür mehrere Leute entlassen". Zeigt das die ganze Misere im Niedriglohn-Bereich?

Stefan Sell: Was man hier erkennt, ist ein ganz fataler Teufelskreis. Sachsen-Anhalt hat einen überdurchschnittlich hohen Niedriglohn-Bereich. Das bedeutet: Wenn man keinen Impuls von außen gibt, stabilisiert sich die Situation im unteren Lohn-Niveau. Arbeitnehmer haben deutlich weniger Kaufkraft, damit sinkt automatisch die Nachfrage. Das bedeutet für die Unternehmer wiederum, dass sie wenig Spielraum haben, für ihre Kunden höhere Preise auf dem Markt durchzusetzen.

Ein Impuls von außen wäre also nötig. Ist damit die Politik gemeint?

2015 wurde der gesetzliche Mindestlohn eingeführt. Ich will mal dran erinnern, dass im Vorfeld dieser Einführung gerade in Ostdeutschland die Befürchtung groß war, dass es dort zu einer Beschäftigungskatastrophe kommen würde. Es gab Ökonomen, die bis zu 900.000 Job-Verluste in Aussicht gestellt haben. 2017 muss man zu dem Ergebnis kommen: Das ist nicht eingetreten. Mehr noch. Gerade in den neuen Bundesländern haben sehr viele vom Mindestlohn profitiert, weil sie vorher deutlich weniger verdient haben. Für viele war der Mindestlohn eine deutliche Lohnerhöhung.

Das wiederum hat die Kaufkraft gestärkt und führt zu einer positiven Beschäftigungsentwicklung. Die Frage, ob Unternehmen Leute beschäftigen oder nicht, entscheidet sich nicht so sehr an der Frage, ob sie ein oder zwei Euro Arbeitskosten sparen können. Viel wichtiger ist: dass ich einen Absatz-Markt für meine Produkte habe. Insofern wäre das ein Positiv-Beispiel, um aus dieser Niedriglohn-Spirale rauszukommen, die wir ja leider immer noch haben in den neuen Bundesländern.

Dennoch arbeitet jeder dritte Arbeitnehmer in Sachsen-Anhalt im Niedriglohn-Bereich. Das bedeutet oft: Aufstocken, Teilzeit-Arbeit, mehrere Jobs haben. Warum werden gerade im Osten Niedriglöhne gezahlt?

Weil sich dort die niedrigen Löhne verfestigt haben. Wie eine Art Zementschicht haben sie sich in die regionale Wirtschaft reingefressen. In Sachsen-Anhalt haben wir ja nicht nur einen sehr hohen Anteil von Niedriglöhnen insgesamt, sondern auch überdurchschnittlich viele Arbeitnehmer, die mit Hartz 4 aufstocken müssen.

Bei den Minijobbern, die aufstocken müssen, steht Sachsen-Anhalt bundesweit sogar an der Spitze mit 24,2 Prozent. Stefan Sell, Arbeitsmarktexperte der Hochschule Koblenz

Wenn man sich dann anschaut, wo die Aufstocker arbeiten, steht da auf Platz 1: Reinigungsdienste, Platz 2: Gastgewerbe und Platz 3: die Leiharbeit.

Eine Lösung wäre zum Beispiel ein höherer Mindestlohn, der nicht nur für tarifgebundene Unternehmen in diesen Branchen gilt, sondern für alle. Nur dann kann es gelingen diese verfestigte Niedriglohn-Spirale zu durchbrechen.

Niedriglohn bedeutet ja auch, am Existenz-Minimum zu leben. Sie haben mal gesagt: "Armut wird in Deutschland wegdefiniert". Wie meinen Sie das?

Wir haben eine ganz eigentümliche Armutsdiskussion. Seit vielen Jahrzehnten gibt es in Deutschland zehn Prozent, die in harter Einkommensarmut leben müssen. Dann streitet man sich in der Diskussion, ob es nun zehn, 14 oder 15 Prozent sind.

Das Problem ist gerade in den neuen Bundesländern: Wir haben ganz viele Menschen, die gar nicht in dieser Statistik auftauchen, weil sie sehr knapp oberhalb dieser Schwellenwerte liegen.