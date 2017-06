Sachsen-Anhalts Radfahrer sind unzufrieden. Das zeigen die Ergebnisse des Fahrradklimatests, den der ADFC alle zwei Jahre durchführt. Von September bis November waren Radfahrer aufgerufen, ihre Stadt im Schulnotensystem zu bewerten. Das Ergebnis: Im Durchschnitt erreicht Sachsen-Anhalt eine Note von knapp 4,0.

Weniger Städte in der Wertung

Martin Hoffmann, Vorsitzender des ADFC Sachsen-Anhalt, bei der Ergebnispräsentation Bildrechte: MDR/Patrick Eicke "Und wenn mein Sohn mit so einer Note nach Hause kommt, dann besteht Handlungsbedarf", sagte der Vorsitzende des ADFC in Sachsen-Anhalt, Martin Hoffmann. In der Vergangenheit sei Sachsen-Anhalt immer knapp an der Note "ausreichend" vorbeigeschrammt. Diesmal habe es "geklappt".



In insgesamt neun Städten haben sich genug Teilnehmer gefunden, die die 27 Fragen zur Zufriedenheit mit ihrer Stadt beantwortet haben. Beim Fahrradklimatest vor zwei Jahren waren noch insgesamt zwölf vertreten. Aus der Wertung gefallen sind Sangerhausen, Bernburg, Merseburg und Wernigerode, dafür ist Stendal erstmals dabei.

Wie viele Teilnehmer für Analyse braucht es? Städte mit unter 100.000 Einwohnern: 50

Städte mit 100.000 bis 200.000 Einwohnern: 75

Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern: 100 Quelle: ADFC

Großstädte besonders schlecht

Besonders schlecht haben die beiden Großstädte in Sachsen-Anhalt abgeschnitten. Magdeburg kam auf eine Gesamtnote von 4,25 und hat sich damit innerhalb der vergangenen zwei Jahre deutlich verschlechtert. Am kritischsten haben die Teilnehmer die Zahl der Fahrraddiebstähle (Note 5,6), die vielen Falschparker sowie die mangelnden Kontrollen (5,0) und die fehlenden Wegweiser an Baustellen (4,9) bewertet. Deutlich besser gut schnitten dagegen die Erreichbarkeit des Zentrums (2,8) und die Zügigkeit (3,1) ab.

Fast deckungsgleich sind die Ergebnisse, die aus Halle gemeldet werden, wobei zusätzlich noch der Winterdienst (5,1) und die fehlende Werbung für das Radfahren (5,0) bemängelt wurden.

Beide Städte mit über 200.000 Einwohnern sind im bundesweiten Vergleich sehr weit unten zu finden. Im Tableau der 39 Großstädte liegt Magdeburg auf Platz 34 und Halle auf Platz 35.

Ähnliche Probleme in kleineren Städten

Wie in den Großstädten zieht sich das Problem mit Fahrraddiebstählen auch in den Städten mit weniger als 200.000 Einwohnern durch. Auch hier haben die meisten Teilnehmer schlechtere Noten als im Bundesdurchschnitt vergeben. Einen leichten Hoffnungsschimmer ermöglichen nur Dessau-Roßlau und die Lutherstadt Wittenberg. Sie haben jeweils leicht besser als der Bundesdurchschnitt abgeschlossen.

Dessau-Roßlau konnte in der Kategorie zwischen 50.000 und 100.000 Einwohner eine Note 3,7 erreichen. Das ist zwar auch eine leichte Verschlechterung im Vergleich zu 2014, aber immer noch positiv herausragend in Sachsen-Anhalt und bundesweit im oberen Mittelfeld. Befragte haben hier wie in Halle und Magdeburg die gleichen Kategorien positiv bewertet. Zusätzliches Lob gab es noch dafür, dass es viele Fahrradfahrer gibt (Note 2,6) und sie im Nahverkehr ihre Fahrräder mitnehmen können (ebenfalls 2,6).

Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Lutherstadt Wittenberg, die die Gesamtnote 3,6 erreichen konnte. Hier sagen außerdem mehr Radfahrer, dass sie Spaß am Fahren haben. Ein Phänomen, das sich sonst in Sachsen-Anhalt nicht zeigt. Der ADFC hofft, dass Städte in Zukunft ihr Herz für Radler entdecken. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke

Potentielle Radfahrer trauen sich nicht

Martin Hoffmann sagt: "Wir haben ein nicht unerhebliches Potenzial von Menschen, die ein Fahrrad haben, Radfahren können, sich aber nicht trauen." Städte und Kommunen seien gefragt, dafür zu sorgen, dass sich mehr Menschen sicherer fühlten.

Wie sind die Zahlen zu bewerten?

Thomas Böhmer, Studienleiter beim ADFC, präsentiert die Zahlen für Sachsen-Anhalt. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke Thomas Böhmer, der die Studie zum dritten Mal für den ADFC bundesweit ausgewertet hat, betont: "Es zeigt die Wahrnehmung sowie die Erwartungen der Radfahrenden in Deutschland." Mehr als 75 Prozent der Teilnehmer hätten angegeben, dass sie täglich, oder fast täglich Fahrrad führen. Das sei ein deutlich höherer Anteil als an der Gesamtbevölkerung.



Es handle sich also nicht um eine rein repräsentative Umfrage unter allen Bundesbürgern, sondern um ein Meinungsbild der Radfahrer in Deutschland. "Die am schlechtesten bewerten würden, sind gar nicht vertreten. Denn die fahren nicht Rad."

ADFC fordert Handeln

Schon ein Flyer mit Süßigkeiten könne ein Schritt sein, Menschen für das Fahrradfahren zu gewinnen. Bildrechte: MDR/Patrick Eicke Der ADFC Sachsen-Anhalt sieht verschiedene kritische Punkte in den Ergebnissen des Fahrradklimatests. Zum Beispiel sei die Zahl der Teilnehmer an der Studie aufgrund mangelnder Präsenz gesunken. Martin Hoffmann sagt: "Wir haben es nur bei einer Kommune auf die Internetseite geschafft." So hätten viele Menschen gar nicht mitbekommen, dass der Fahrradtest stattfinde.



Entscheidend als die Beteiligung an der Studie seien aber natürlich die Ergebnisse und mögliche Konsequenzen. Beim Hauptproblem Fahrraddiebstahl sollten Städte und Kommunen beispielsweise überprüfen, ob es genug Bügel zum Anschließen und genug Stellplätze für Fahrräder gebe und wo man ausbessern könne. Außerdem brauche es grundsätzlich mehr Werbung für das Fahrradfahren. Da würden auch ganz simple Mittel helfen.

Zudem sollte es Anweisungen an Ordnungsämter geben, besonders intensiv gegen Autofahrer vorzugehen, die Radwege versperren. Eine weitere Idee sei, zu überprüfen, ob bei gewissen Bauarbeiten Material überbleibe, um zum Beispiel einen Radweg schnell zu asphaltieren.

Generell ist laut Martin Hoffmann eines klar: "2018 müssen wir besser sein!"

