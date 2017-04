Zur besseren Integration von Flüchtlingskindern fordert Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (parteilos) eine faire Verteilung auf die Schulen. Trümper sagte MDR SACHSEN-ANHALT, um das zu gewährleisten, sollte das Land den geltenden Verteilungsmechanismus in den Städten vorübergehend aussetzen. Ziel müsse sein, die Kinder von Asylbewerbern so zu streuen, dass es eine Gleichverteilung gibt.

Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (parteilos) Bildrechte: dpa

Trümper zufolge gibt es in Magdeburg vier Sekundar- und Gemeinschaftsschulen, an denen sehr viele Kinder mit ausländischen Wurzeln unterrichtet werden. Andere Schulen hätten dagegen kaum Flüchtlingskinder, zum Beispiel die in Wohngebieten mit vielen Einfamilienhäusern. Dort gebe es dafür "viele kluge deutsche Kinder", die als Paten beim Deutschlernen helfen könnten.



Trümper betonte, Integration funktioniere nicht, wenn Migranten in Schulen nahe der Asylunterkunft geschickt würden. Insbesondere dann nicht, wenn es sich dabei auch noch um eine Gemeinschaftsunterkunft handele, wo sie mit ihresgleichen zusammen sind.