In Sachsen-Anhalt sind hunderte Kriminelle auf freiem Fuß, obwohl sie eigentlich im Gefängnis sitzen müssten. Das belegen Zahlen des Innenministeriums. Demnach gibt es immer mehr offene Haftbefehle. Laut Statistik stieg ihre Zahl von 2012 bis 2016 von 1.515 auf 1.815 Fälle, jeweils zum Stichtag 31. Dezember.

Insgesamt hat die Polizei in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr aber so viele offene Haftbefehle vollstreckt wie noch nie zuvor. Ihre Zahl stieg auf 10.092 im vergangenen Jahr. 2012 waren es noch 7.940. Die Anzahl der Personen, die hinter diesen Zahlen steckten, sei aber weitaus geringer, da gegen Gesuchte oft mehrere Haftbefehle vorlägen, so Fischer.