Ausfallende Schulstunden mögen so manchen Schüler freuen, doch auf Dauer sorgt der Lehrermangel an Sachsen-Anhalts Schulen für Probleme. Im Land können zum neuen Schuljahr rund 100 ausgeschriebene Lehrerstellen nicht besetzt werden. Davon geht das Bildungsministerium aus. Die Schulen haben keine geeigneten Bewerber gewinnen können.

Bildungsminister Tullner widerspricht den Befürchtungen der Gewerkschaft: Obwohl die 100 Stellen nicht besetzt werden könnten, werde die Unterrichtsversorgung besser als im Vorjahr sein. Er versprach, zum Schuljahresbeginn eine Unterrichtsversorgung von über 100 Prozent zu gewährleisten. In bestimmten Schulformen und Regionen würden aber weiter Probleme bestehen, räumte der Minister bei MDR SACHSEN-ANHALT ein: "Innerhalb von Halle und Magdeburg sind es auch bestimmte Schulen, wo sich niemand bewirbt", so seine Rechtfertigung. Für den Herbst kündigte er ein Nachbewerbungsverfahren an, um die Lücken zu schließen.

Ich habe in der Regierung wahrgenommen, dass niemand von mir erwartet hat, eineinhalb Jahre nach dem Start der Koalition den Koalitionsvertrag erfüllt zu haben. Das wird am Ende abgerechnet, und dann werden wir auch die 103 Prozent hinbekommen.

Er sagte, es komme darauf an, noch flexibler zu werden. So sollten Stellen schulformübergreifend geschaffen werden, so dass beispielsweise Gymnasiallehrer auch an Förderschulen unterrichten könnten. Außerdem sollten Lehrer umgesetzt und Quereinsteiger für den Lehrerberuf gewonnen werden. "Wir wollen ganz viel ausprobieren", so Tullner.