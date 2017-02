Wer tanzt, hat keine Angst – schon gar nicht, wenn das spontan und als Flashmob geschieht. In Magdeburgs Alleecenter tanzten Dienstagnachmittag plötzlich dutzende Frauen und Mädchen. Sie nahmen damit an der Aktion One Billion Rising teil. Die Organisatorin des Magdeburger Flashmobs, Yvonne Joachim, erklärte dem MDR den Hintergrund der Aktion: "Gewalt gegen Frauen und Mädchen ist auch 2017 noch ein aktuelles und gravierendes Problem." Die Aktion werde gleichzeitig auch in über 200 Ländern und über 100 Städten in Deutschland durchgeführt.

Doch es geht nicht nur um körperliche Gewalt, sondern die Frauen wollen auch auf ungleiche Behandlung hinweisen. So würden Frauen beispielsweise in den gleichen Jobs schlechter bezahlt als Männer. Im Alleecenter wurde auf einer kleinen Bühne der Tanz für den Flashmob vorgemacht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"Gemeinsam können wir etwas erreichen"

Auch Stendal hat an der Aktion teilgenommen. Etwa 300 Schüler tanzten zum Song der Bewegung "Break the chain" ebenfalls in einem Flashmob und ließen symbolisch rote Luftballons fliegen. Elfi Baumann vom Kreissportbund Stendal ist überzeugt von der Aktion: "Wir tanzen gemeinsam in dieser großen Masse. Wir sind gegen Gewalt und können so gemeinsam dadurch auch etwas erreichen."

Die One-Billion-Rising-Kampagne wurde 2012 in New York gestartet. Auf Deutsch beteutet der Titel "Eine Milliarde erhebt sich". Der Name beruft sich auf eine UN-Statistik, die besagt, dass eine von drei Frauen entweder vergewaltigt oder Opfer einer schweren Körperverletzung geworden ist. Das wären ingesamt etwa eine Milliarde Frauen auf der ganzen Welt.