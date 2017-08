Fall Oury Jalloh Noch immer Rätsel um die Todesursache

Vor zwölf Jahren starb der Asylbewerber Oury Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle. Weil die Ermittlungen nur schleppend vorangingen, hat die Staatsanwaltschaft Halle den Fall jetzt übernommen. Sie will die Ermittlungen zur Todesursache zügig vorantreiben, teilte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Sachsen-Anhalt, Oberstaatsanwalt Klaus Tewes, MDR SACHSEN-ANHALT mit.

Wie am Mittwoch bekannt geworden war, hatte die Naumburger Generalstaatsanwaltschaft die Zuständigkeit im Fall Oury Jalloh der Staatsanwaltschaft Halle übertragen. Nach den Worten Tewes' hatte die bisher zuständige Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau in der Vergangenheit mit vielen Todesermittlungsverfahren zu tun und war dadurch überlastet. Als Beispiel nannte der Sprecher den gewaltsamen Tod der chinesischen Studentin Yangji Li in Dessau und den Leichenfund in einer Postkiste: "Und die Staatsanwaltschaft Halle ist auch ein bisschen entfernt. Da sind wir auch froh, dass uns jetzt eine weitere neutrale Behörde zur Seite steht, die das Verfahren nochmal ganz neu sich begucken kann."