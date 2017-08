Rettungsdienst Notfallsanitäter dringend gesucht

Für Rettungsdienste in Sachsen-Anhalt wird es immer schwerer, Personal zu finden. Der Geschäftsführer der Landesrettungsschule in Halle, Sven Baumgarten, sagte, jährlich hingen bis zu 20 Mitarbeiter den Job im Rettungsdienst an den Nagel. Als Grund sieht Baumgarten vor allem die zunehmende Belastung der Mitarbeiter. So gebe es immer mehr übergewichtige Patienten, oft in Wohnungen in oberen Etagen ohne Aufzug. "Die gesundheitliche Belastung ist hoch", sagte er.

Hinzu kämen belastende Erlebnisse – vom Tod eines Kindes bis hin zu einem schweren Verkehrsunfall. Den Angaben von Baumgarten zufolge hängt ein weiteres Problem mit einer gesellschaftlichen Entwicklung zusammen. Immer häufiger müssten auch chronisch Kranke von den Rettungsdiensten versorgt werden. "Viele rufen die 112, weil sie keinen Termin beim Facharzt bekommen", sagte er. Das sorge für Unzufriedenheit bei vielen Mitarbeitern. In der Folge wechselten immer wieder Beschäftigte in andere Berufe.

Die Landesrettungsschule Die Landesrettungsschule in Halle gehört je zur Hälfte dem Deutschen Roten Kreuz und dem Arbeiter-Samariter-Bund. Jährlich können an der Schule rund 75 Notfallsanitäter ihre Ausbildung beginnen. Nicht zu verwechseln ist der Beruf mit dem Rettungssanitäter, der ebenfalls an der Schule ausgebildet wird. Rettungssanitäter sind demnach die Fahrer des Rettungswagens, die den medizinisch besser geschulten Notfallsanitäter unterstützen.

Lücke wegen veränderter Ausbildung

Verschärft werde die Situation durch eine Umstellung der Ausbildung: Rettungsassistenten heißen künftig Notfallsanitäter, ihre Lernzeit verlängert sich auf insgesamt drei Jahre. "Die letzten Rettungsassistenten haben 2013 die Schule verlassen, die ersten Notfallsanitäter sind erst 2018 fertig", erklärte Carlhans Uhle, Landesgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes. Dadurch entstehe eine Lücke. Immerhin gebe es aber eine Zusatzausbildung, mit der sich Rettungsassistenten zum Notfallsanitäter qualifizieren können – laut Baumgarten gibt es deshalb bereits rund 350 Notfallsanitäter in Sachsen-Anhalt.

Der Geschäftsführer der Landesrettungsschule befürchtet aber ein weiteres Problem. Weil Notfallsanitäter als medizinische Fachkräfte gelten, können sie auch in Krankenhäusern arbeiten – etwa in der Notaufnahme. So könnten zahlreiche ausgebildete Sanitäter dem Rettungsdienst verloren gehen, weil die Arbeit in einer Klinik weniger belastand sei. Uhle geht davon aus, dass rund ein Drittel derjenigen, die sich gerade zum Notfallsanitäter ausbilden lassen, später nicht im Rettungsdienst arbeiten werden.

Hinzu kommt eine Abwanderung in andere Länder, vor allem in den Westen. Dort sei die Bezahlung in vielen Fällen besser. Das aber will Carlhans Uhle ändern. Ab 2018 gebe es mehr Geld für die Mitarbeiter im Rettungsdienst – zehn Prozent.

Mehr zum Thema: