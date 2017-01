Mangel an Straßenwärtern Winterdienst klagt über personellen Engpass

Sachsen-Anhalts Winterdienst klagt über einen personellen Engpass. Uwe Langkammer, Präsident der Landesstraßenbaubehörde, sagte dem MDR, seit Jahren dürften viele Stellen bei der Behörde nicht neu besetzt werden. Inzwischen könnten die Lücken nicht mehr mit Saisonarbeitern gefüllt werden.

Deshalb wird in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt erstmals etwa ein Fünftel aller Bundes- und Landesstraßen von privaten Firmen geräumt und gestreut. Die meisten Routen werden von einer Thüringer Firma betreut – und das in den kommenden vier Jahren. So lange gelten die Verträge, die die Landesstraßenbaubehörde geschlossen hat. Eine kurzfristige Entspannung der Personalsituation ist laut Langkammer nicht in Sicht. Im vergangenen Jahr wurden für 21 zu beräumende Strecken private Firmen beauftragt.

Kosten steigen auf 1,6 Millionen Euro jährlich

Zwar dürfe die Behörde nach der Verabschiedung des Landeshaushalts 50 neue Straßenwärter einstellen. "Das bedeutet aber nicht, dass diese Straßenwärter auch gefunden werden", so Langkammer. Nach seiner Einschätzung werden die Kosten für den Winterdienst auf den betroffenen Strecken von 1,1 Millionen Euro auf 1,6 Millionen Euro jährlich ansteigen.

Wie kann der Winterdienst in Sachsen-Anhalt zu mehr Personal kommen? Rüdiger Erben schlägt vor, Quereinsteiger einzustellen. Bildrechte: dpa Der Weißenfelser Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben hat die Mehrkosten durch Personaleinsparungen kritisiert. Der SPD-Politiker sagte dem MDR, möglicherweise sei die Schraube beim Sparen beim Winterdienst überdreht worden. Er sprach sich dafür aus, in Zukunft wieder stärker auf eigenes Personal zu setzen und auch Quereinsteiger einzustellen. "Warum soll man nicht beispielsweise einem Straßenbauer die Chance geben, Straßenwärter zu werden?"



Auch Sachsen-Anhalts Landesrechnungshof hält Mehrkosten beim Winterdienst für denkbar. Sprecher Frank Düsekow verwies auf Anfrage des MDR auf Thüringen. Dort habe eine Untersuchung des Landesrechnungshofs gezeigt, dass sich die Kosten nach der Privatisierung von Routen mehr als verdoppelt hätten. Die privaten Firmen würden für den Winterdienst ihre eigene Räumtechnik zur Verfügung stellen. Diese Kosten flössen in die Preiskalkulation mit ein. Zudem erhielten private Dienstleister eine einsatzunabhängige Grundpauschale.

Winter nun auch im Flachland angekommen

Unterdessen hat in der Nacht zum Sonnabend der Winter auch im Flachland von Sachsen-Anhalt Einzug gehalten. Wie das MDR-Wetterstudio mitteilte, liegen in Dessau, Magdeburg oder Wittenberg jetzt rund fünf Zentimeter Schnee, im Jerichower Land und in der Altmark knapp darunter. In Halle hingegen kam kein Schnee vom Himmel. Auch in Saale- und Salzlandkreis fiel kaum Schnee vom Himmel.

Laut Polizei gab es bisher allerdings kaum Unfälle. Lediglich auf der Autobahn 9 hatte es zwischenzeitlich Behinderungen gegeben. Dort standen wegen winterlicher Straßen bisweilen mehrere Lkw quer. Leicht verletzt wurde eine Autofahrerin auf der Autobahn 38 bei Roßla im Landkreis Mansfeld-Südharz. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Auf dem Brocken ist die Schneedecke über Nacht auf einen Meter gewachsen. Nach Informationen des MDR sind an diesem Wochenende deutlich mehr Skipisten geöffnet als noch in der vergangenen Woche. Auch in tieferen Harz-Lagen liegt nun Schnee – etwa in Stiege, Harzgerode, Hasselfelde oder Friedrichsbrunn. Informationen über die aktuellen Schneehöhen gibt es beim Harzer Tourismusverband.