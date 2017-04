Jeder, der mal abends oder nachts auf einen Autobahnrastplatz gefahren ist, kennt das Bild: LKW reiht sich an LKW. Die Lastwagen stehen sogar in der Zu- und Abfahrt. Diese Enge übt eine besondere Anziehungskraft auf Diebesbanden aus. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt, kommen die sogenannten "Planenschlitzer“ in den meisten Fällen unter der Woche nachts, zwischen 23 und drei Uhr.