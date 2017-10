Beim Hochwasser 2013 in Halle versank auch der Sandanger, der traditionsreiche Trainingsort des HFC-Nachwuchs, in den Fluten. Nicht nur die Plätze standen unter Wasser, auch das Sanitärgebäude wurde schwer beschädigt und musste abgerissen werden. Seitdem dient ein Containerblock als Funktionsgebäude. Schnell war anschließend klar, dass es einen neuen Standort für das Nachwuchsleistungszentrum geben muss.

Dieser wurde in der Karlsruher Allee im Stadtteil Silberhöhe gefunden. Doch obwohl die Flut mittlerweile vier Jahre her ist, ist die Anlage noch immer nicht fertig – es wurde noch nicht einmal mit dem Bau begonnen. Erst vor wenigen Tagen fasste der hallesche Stadtrat einen entsprechenden Baubeschluss. HFC-Präsident Michael Schädlich und Halles Stadtrat Eric Eigendorf erklären im Podcast "Der Badkurvenversteher", woran das liegt.

Michael Schädlich wartet auf das neue Nachwuchszentrum. Bildrechte: IMAGO

So sagte Eigendorf: "Bei den Flutprojekten handelt es sich nicht um normale Bautätigkeiten der Stadt. Vielmehr soll die Infrastruktur, die es vor dem Hochwasser in Halle gab, demnächst wieder so zur Verfügung stehen." Insgesamt müsse sich die Stadt nach dem Hochwasser mit etwa 200 Projekten beschäftigen und habe dabei viele Fragen zu beantworten. Etwa: Soll am alten oder an einem neuen Standort gebaut werden? Wo könnte der neue Standort sein? Was soll gemacht werden? Wie groß sind die Schäden? Es folgten Vorlagen, Baubeschlüsse und sogar Änderungen im Flächennutzungsplan, die diskutiert werden mussten.



Schädlich ergänzt: "Zunächst mussten viele Gutachten erstellt werden. Da gab es sehr komplizierte Abstimmungsprozesse mit vielen Details. Aufgrund der Vielzahl kam es im Land sicher auch zu Kapazitätsengpässen, die zu Verzögerungen führten."