Bei jedem Pokalspiel des Halleschen FC hängt eine große rote Fahne vor den gewohnten Fanklub-Fahnen in der Fankurve. "Pokal-Fighter" ist darauf zu lesen – Pokal-Kämpfer. Zum ersten Mal zu sehen war sie beim HFC-Landespokalsieg 2008 in Magdeburg. Mittlerweile gibt es in der Mannschaft einen Spieler, der so etwas wie der personifizierte hallesche Pokal-Kämpfer ist: Toni Lindenhahn.

Der 26-Jährige spielt seit 13 Jahren beim Club. Sein Debüt für die erste Mannschaft gab er als 18-Jähriger – na klar – gegen den 1. FC Magdeburg. Im März 2009 war das. Lindenhahn erinnert sich noch genau: "Ich habe damals mit der A-Jugend noch eine Halbzeit am Sandanger gespielt. Dann wurde ich zum Stadion gefahren und kam sogar für ein paar Minuten zum Einsatz. Das war ein großartiges Gefühl." Seitdem ist er fester Bestandteil der HFC-Mannschaft und mittlerweile eigentlich nicht mehr wegzudenken.

Auch eine schwere Verletzung konnte Lindenhahn nicht stoppen. Im Sommer 2014 riss er sich in der Saisonvorbereitung Kreuz- und Außenbänder. 14 Monate Pause waren die Folge. Doch der Mittelfeldspieler kämpfte sich zurück und hat mittlerweile über 200 Punktspiele für den HFC absolviert. Hinzu kommen zahlreiche Auftritte im Landespokal. Vor einigen Jahren hatte er eine ganze Reihe von Zweitliga-Angeboten vorliegen. Er sagte sie alle ab.

Ungewöhnliche Treue

Eine solche Vereinstreue ist im Profifußball selten geworden. Doch in Halle lieben sie Lindenhahn nicht nur, weil er Hallenser ist und zu seinem Verein steht. Er ist auch ein Vorbild was Einsatzwillen angeht und hat außer Innenverteidiger und Torwart auch schon fast alle Positionen bei den Rot-Weißen gespielt. Seine Variabilität erklärt er so: "Ich habe ja inzwischen auch reichlich Erfahrung im Profifußball, da weiß man natürlich auch, wie man verschiedene Positionen zu spielen hat. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn man ein Stück weit flexibel ist." Zudem helfe ihm das Vertrauen des Trainers und die konkreten Vorgaben, die ihm Rico Schmitt macht.

Im Finale 2016 sorgte Toni Lindenhahn für die Entscheidung. Bildrechte: IMAGO Nebenbei ist Toni Lindenhahn aber auch der Mann für die ganz besonderen Tore beim HFC. Als erstes kommt einem da natürlich sein 35 Meter-Knaller gegen Hansa Rostock in den Sinn. Vor fast genau drei Jahren hämmerte er den Ball in der Nachspielzeit ins Tor – nachdem Hansa zuvor ebenfalls in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielt hatte. Das Spiel, das 4:3 endete, wurde in Halle umgehend zur Legende. Noch heute schwärmen die HFC-Fans vom vielleicht besten Moment der bisherigen Drittliga-Geschichte des Vereins. Während seine Mitspieler ihn meist "Linde" rufen, nennen ihn die Fans seit diesem Tor ehrfurchtsvoll "The Hammer".

Zwei Siegtreffer im Landespokal

Auch im Landespokal war Lindenhahn schon zwei Mal der entscheidende Mann. 2010 sicherte er dem HFC als 19-Jähriger den Sieg im Finale gegen Halberstadt. Das Spiel verlief ähnlich chaotisch wie das gegen Rostock. Halle führte als Regionalligist schon 2:0 gegen den Oberligisten, gab die Partie aber plötzlich aus der Hand. In der 89. Minute gelang Germania der Ausgleich. Doch im Gegenzug traf Lindenhahn, der damals seine erste komplette Saison in der ersten Mannschaft absolvierte, zum 3:2. Anschließend wurde er zum Spieler der Saison gewählt.

Im vergangenen Jahr spielte Halle im Finale zu Hause gegen den FCM und erneut war es Lindenhahn, der für den Unterschied sorgte. Auch wenn die Dramatik etwas geringer war: Sein Treffer zum 2:0 war am Ende spielentscheidend, Magdeburg kam durch Ryan Patrick Malone nur noch zum späten Anschlusstreffer. Lohn für den Landespokalsieg 2010: Toni Lindenhahn und der HFC durften im DFB-Pokal gegen Union Berlin ran – und kamen eine Runde weiter. Bildrechte: IMAGO

Wieder gegen Halberstadt