Letzter im Glücksatlas: "Ursache war die Verwüstung der Gesellschaft"

Das Land Sachsen-Anhalt belegt beim bundesweiten Glücks-Ranking den letzten Platz. Herr Kliche, wie bewerten Sie die Ergebnisse für unser Land?

Thomas Kliche: Diese Art von Befragung ist nicht sehr belastbar. Zufriedenheits-Befragungen sind generell so, dass die Menschen eher in der Mitte ankreuzen.

Und dann gibt es bei der Befragungsart noch ein Zusatzproblem: Man kann die Ergebnisse nicht auf kleine Stichproben verallgemeinern. Bei jeder Art von Messung gibt es Messungenauigkeiten, sogenannte Messfehler. Je größer die Stichprobe, desto geringer wird der Messfehler. Sie haben also eine Repräsentanz für die große Stichprobe (Anm. Red.: das Gesamtergebnis), aber in den kleinen Stichproben ist die Messungenauigkeit so hoch, dass man kleine Abstände nicht vergleichen kann. Und die Abstände zwischen den Bundesländern sind in dieser Erhebung ganz ganz klein.

Das klingt nun so, als wären die Ergebnisse sehr fehlerhaft. Aber Sachsen-Anhalt steht ja nicht das erste Mal auf den unteren Plätzen. Wie erklären Sie sich das?

Ich glaube, das Markante an dieser Art von Erhebung ist, dass sie in Ostdeutschland insgesamt schlechter ausfällt als in Westdeutschland. Und dass sich Ost und West jetzt langsam angleichen, dass kennen wir auch aus anderen Langzeitstudien.

Die größere Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben in Ostdeutschland hat natürlich ganze einfache und greifbare Ursachen: Sehr viele Menschen haben hier schlicht viel ungünstigere Arbeitsbedingungen: Sie müssen weit pendeln; müssen sehr früh aufstehen; werden von ihren Familien weggenommen. Viele Menschen gerade in Sachsen-Anhalt leben von Niedriglohn oder ungünstig bezahlter oder ungünstig getakteter Arbeit.

Aber es kommt noch etwas anderen hinzu, was sehr langfristig wirkt: Was viele Menschen dauerhaft aus ihrem Lebenskonzept gebracht hat, war die Verwüstung von Gesellschaft, Wirtschaft und sozialen Beziehungen nach der Vereinigung. Da sind ganze Organisationen zertrümmert worden, und damit auch ganze Städte, ganze Gemeinwesen, ganze Dörfer. Abwanderungen von 20 bis 30 Prozent, weil die Leute der Arbeit hinterher ziehen mussten. Das hat natürlich auch indirekt Folgen für die Familien. Und das ist tief in die Erinnerung dieses Landes eingeschrieben.

Jetzt haben Sie bereits das Langfristige angesprochen. Wenn man sich diese Fakten auf Langfristigkeit ansieht, beispielsweise die Arbeitslosenzahlen, die ja zurückgehen – müsste die Stimmung hier doch auch besser werden, oder nicht?

Die Stimmung wird auch besser. Das wird auch diese Art von Befragung zeigen. Es wird langsam besser. Die Unterschiede hier sind nicht mehr riesig zu anderen ostdeutschen Ländern. Es hängt aber auch sehr von der Region ab. Was diese Befragungen verwischen, ist der große Unterschied zwischen Metropolen und ländlichen Regionen in Sachsen-Anhalt sowie der zwischen Leuten, die wirklich schlecht verdienen und die wenig Aussichten auf eine bessere Entwicklung ihrer Berufsbiographie haben und Menschen, denen es eigentlich ganz gut geht und die im Grunde ähnliche Perspektiven haben, wie jeder Westdeutsche.

