Polizeihunde in Sachsen-Anhalt Spürnasen im Einsatz

Sie helfen bei der Suche nach Verbrechern, Drogen und Vermissten: Polizeihunde. Rund 100 Tiere sind in Sachsen-Anhalt im aktiven Dienst der Polizei. Aus Sicht der Ermittler sind sie mit ihren feinen Spürnasen auch unerlässlich. Zudem seien sie schnell, wendig und belastbar und stünden den Beamten in kniffligen und auch gefährlichen Situationen gehorsam zur Seite. Im Jahr 2016 haben die Hunde laut Polizei bei zahlreichen Einsätzen erfolgreich nach Rauschgift, Sprengstoff oder Brandmitteln gesucht.

Die Grundausbildung zum Diensthund dauert rund 12 Wochen. Bildrechte: MDR/Annette Schneider-Solis

Aber auch bei der Suche nach Personen seien die Hunde eine echte Unterstützung, so die Beamten. So spürten sie Straftäter, Vermisste oder Leichen auf. Für solche Fälle gibt es speziell ausgebildete Personenspürhunde. Die auch als Mantrailer (dt. Menschenverfolger) bezeichneten Tiere erkennen das ganz individuelle Geruchsprofil eines Menschen und können dieses selbst unter schwierigsten Bedingungen verfolgen. In Sachsen-Anhalt hatte die Polizei den Angaben zufolge einen Personenspürhund im Einsatz.