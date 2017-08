Er hat alles dabei. Frank Sitta lädt den Lautsprecher aus seinem Auto und trägt ihn in das alte Kaufhaus in der Hallesches Innenstadt. Hier soll es heute Abend eine Diskussionsveranstaltung der FDP geben. Die Liberale Hochschulgruppe hat eingeladen. Stehtische hat Sitta gemeinsam mit den Studenten organisiert. Ebenso Hocker und bunte FDP-Aufkleber. Das Bier wird heute Abend gratis sein. Den riesigen Getränkekühlschrank hat er bei einem Freund geliehen. Doch von vorn:

Der Spitzenkandidat der FDP-Landesliste für die Bundestagswahl sitzt am Nachmittag dieses heißen Juli-Tages an der Saale in Halle. Frank Sitta ist 39 Jahre alt. Das dunkle Haar trägt er an den Seiten kurz geschnitten. Ein Dreitagebart ziert die Wangen. Die braunen Augen schauen freundlich.

Unternehmer und Politiker

Sitta ist Unternehmer. Das Büro seiner Eventagentur ist nur hundert Meter vom Saaleufer entfernt – im Haus der Eltern. Seit er in die Politik gegangen ist, hat Sitta die Aufträge zurückgefahren. Seit 2015 ist er FDP-Landesvorsitzender. Außerdem FDP-Kreisvorsitzender in Halle. Nun also Landes-Listenplatz eins für die Bundestagswahl.

Er liebt die Saale aber auch den Norden Sachsen-Anhalts. Tangermünde zum Beispiel. Bildrechte: MDR/Anja Schlender Das Wasser gluckst gegen den Rumpf des Restaurantschiffs, und Herr Sitta spricht über die FDP. Jene Partei, die derzeit weder im Bundestag noch im Landtag von Sachsen-Anhalt vertreten ist. Fast hätten sie es 2016 bei der Landtagswahl geschafft. Am Ende blieb es bei 4,9 Prozent. "Ich sehe das sportlich", sagt er heute. "Ich bin Optimist. Vielleicht sollte alles so sein." Zehn Monate später wurde sein Sohn geboren.

Mit Frau, Stiefsohn und gemeinsamem Sohn lebt er im Stadtteil Heide-Süd in einer Mietwohnung. Seine Frau ist Flugbegleiterin. Nach der Elternzeit will sie wieder arbeiten. "Das unterstütze ich", sagt Sitta. Gleichberechtigung sei ihm wichtig. Und: Die Familie sei die Basis für alles weitere im Leben.

Politik als Ehrenamt

Das heißt für ihn: Die Balance zwischen Politik und Berufsleben. Ohne professionelle Strukturen versucht er, alle Bälle in der Luft zu halten: Politik zu machen mit nur einer Mitarbeiterin. Auch seine Firma hat nur noch eine Honorarkraft. Zudem sitzt er seit kurzem auch im Bundes-Präsidium der FDP. Als einziger Ehrenamtler. Ist alle zwei Wochen in Berlin unterwegs. "Mir geht es um die Inhalte, nicht um den Politzirkus", sagt er und man möchte seinem Enthusiasmus glauben. Inhalte sind für ihn: Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Liberales Denken in allen Bereichen. Auch, was zum Beispiel die Legalisierung von Cannabis angeht. Und Bildung. Von Anfang an.

Sitta zu Besuch bei der Metallbaufirma Kiel. Bildrechte: MDR/Anja Schlender Doch vor allem geht es um die Unternehmer. Sitta hat einen Besuch bei einem Metallbau-Unternehmen in Landsberg organisiert, lässt sich vom Juniorchef die Geschichte der Firmengründung berichten. Dann geht es in die Werkhalle. Hier werden Bleche und Metallteile jeder Art gefertigt und wieder hergerichtet. Sitta staunt und fragt nach dem Breitbandausbau. Ein müdes Lächeln des Unternehmers. Es sei eine Katastrophe, sich von außen ins Firmennetzwerk einzuwählen. Es müsse sich dringend etwas ändern.

Das haben alle Parteien längst erkannt – nicht nur die FDP. Dennoch nutzt Sitta die Gelegenheit zu einem Kurzvortrag darüber, dass Internet heutzutage verfügbar sein müsse wie Wasser oder Strom. Der Unternehmer nickt zustimmend und schweigt.

Um dieses Thema wird es auch am Abend bei der Diskussion gehen. Doch vorher muss er noch den Gast vom Bahnhof abholen. Als Sitta am Bahnhof wartet, führt er noch ein paar Telefonate für seine Firma, dann geht es weiter im Takt.

Selbst ist der Mann

Konstantin Kuhle ist nach Halle gekommen. Der Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen. Sitta bringt ihn zum Veranstaltungsort. Dann gibt es ein Problem: Der Kühlschrank kühlt nicht. Kurzerhand ruft Sitta seinen Freund an, dem das Gerät gehört. Der kommt und drückt die richtigen Knöpfe. Alles gut.

Gut zwanzig Leute sind gekommen. Junge Menschen. Die Herren mit schickem Hemd. Einige Damen tragen hübsche Kleider. "Ich mochte das früher auch, mich schick anzuziehen", erzählt Sitta mit einem Lächeln. Er habe Praktika in Anzug, Hemd und Schlips gemacht. Eben weil es anders war. Schick. Mittlerweile trägt Sitta lieber legere Kleidung. Heute Abend ist es ein schwarzes Poloshirt. Der Spitzenkandidat und Landesvorsitzende ist fast schon underdressed.

Nun kann es losgehen. "Treppentalk zur Zukunft der Arbeit". Gastredner Kuhle ist voll des Lobes für seinen Parteifreund: "Frank ist ein mutiger und durch und durch optimistischer Mensch", sagt er zur Begrüßung.

"Flüchtlinge sind Macher"

Der Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen Konstantin Kuhle (l.) und Frank Sitta reden über die Zukunft der Arbeit. Bildrechte: MDR/Anja Schlender Dann offenbaren beide ihr rhetorisches Talent. Wer auch immer das Wort ergreift, hat einen lockeren Spruch auf den Lippen – einen kleinen Scherz. Und am Ende die Botschaften der FDP: Die Globalisierung könne man nicht aufhalten. Genauso wenig wie den Vormarsch der Digitalisierung. Traditionelle Jobs würden verschwinden, sagen sie. Andere würden entstehen. "Und wenn jemand auf der Strecke bleibt und Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes hat?", fragt ein Zuhörer. Dann heißt die Antwort der Redner: Qualifizierung und lebenslangen Lernen. So einfach geht das bei der FDP. Jeder ist seines Glückes Schmied.

Übrigens auch, wenn es um Asylpolitik geht. "Die Flüchtlinge sind absolute Macher", sagt Sitta. "Sie haben es zu Fuß von Syrien bis nach Deutschland geschafft", sagt er. "Warum werden sie hier in das Sozialsystem gepresst", fragt er. Arbeiten sollten sie, fordert er. Und wenn es nur Rasen mähen sei. Und die Sprache lernen. Sich selbst etwas aufbauen.

Es geht um nicht weniger als Mut, Eigenverantwortung und darum, aus Fehlern zu lernen. Auch für die FDP. Auch für Frank Sitta.