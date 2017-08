Es ist schwer zu sagen, ob Lutz-Georg Berkling ein emotionaler Mensch ist. Wenn er einer ist, kann er seine Emotionen gut verbergen. Das passt zu seinem Job. Der 55-Jährige ist der Referatsleiter Brand- und Katastrophenschutz im Innenministerium. Er muss einen kühlen Kopf bewahren, wenn Sachsen-Anhalt von einem Hochwasser heimgesucht wird oder andere Ereignisse die Landesregierung dazu zwingen, einen Krisenstab einzurichten.

Berkling war schon mehrmals Leiter eines solchen Krisenstabes, beim Hochwasser 2002 und 2013, und er managte auch die "Flüchtlingskrise" vor zwei Jahren.

Damals, im Juli 2015, kamen erstmals mehr als 2.000 Ausländer innerhalb eines Monats nach Sachsen-Anhalt. Syrer, die ihr vom Krieg zerstörtes Land verlassen hatten, aber auch Afghanen, Inder, Albaner und Nigerianer. Sie alle mussten sich in Halberstadt registrieren lassen, in der Zentralen Anlaufstelle (ZASt) für Asylbewerber. Die Betten in der ehemaligen DDR-Kaserne waren schon bald belegt. Die ZASt-Mitarbeiter wussten nicht mehr, wo sie die vielen Menschen unterbringen sollten. Die Situation drohte außer Kontrolle zu geraten.

Wir sollten dafür sorgen, dass alle ankommenden Flüchtlinge registriert, versorgt und menschenwürdig untergebracht werden.

Man wusste manchmal nicht, wo man die vielen Menschen unterbringen sollte. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Anfang August 2015, Lutz-Georg Berkling genoss mit seiner Familie seinen letzten Urlaubstag, klingelte das Diensthandy. Am Telefon, der Staatssekretär. Er beauftragte den Juristen und Oberstleutnant der Reserve damit, einen Krisenstab einzurichten. "Wir sollten dafür sorgen, dass alle ankommenden Flüchtlinge registriert, versorgt und menschenwürdig untergebracht werden", erzählt Berkling, als er zwei Jahre nach den turbulenten Ereignissen noch einmal die ZASt in Halberstadt besucht.

Am Eingang begrüßen ihn vier muskelöse Männer, jeder trägt eine dunkle Sonnenbrille. Sie gehören zu einem privaten Sicherheitsdienst, der das Gelände bewacht. Berkling schiebt sich durch das Drehkreuz und bleibt vor einem Wohn-Container stehen. "An dieser Stelle hier hatten wie unsere ELSA, unser Einsatzleitfahrzeug für den Katastrophenschutz, aufgebaut", sagt er. "In dem Fahrzeug war der Führungsstab untergebracht, so dass wir Tag und Nacht arbeiten konnten."

Vor Ort in Halberstadt bestand Berklings Team aus fünf Leuten. Weitere sechzig Frauen und Männer organisierten im Magdeburger Innenministerium alles Notwendige, vor allem Schlafplätze für die Flüchtlinge. "Das war die größte Herausforderung", sagt der Krisenmanager. "Es kam öfter vor, dass plötzlich mehrere Busse mit Flüchtlingen unangemeldet vor der Tür standen. Wir konnten diese Menschen nicht im Freien übernachten lassen und mussten daher schnell handeln."

Die Zahl der Flüchtlinge stieg monatlich. Nach November 2015 beruhigte sich die Situation langsam. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz In der Not bauten Hilfsorganisationen und die Bundeswehr Zelte für Hunderte Menschen auf. "Außerdem mieteten wir Hotels, Pensionen und Jugendherbergen an. Kurzzeitig mussten einige Flüchtlinge auch in einer Schule in Halberstadt untergebracht werden."



Während Hilfsorganisationen, Bundeswehr, Polizei, Ärzte, ZASt-Mitarbeiter und Berklings Team bis an die Grenze ihrer Belastungsfähigkeit arbeiteten, kassierten einige Unternehmer das große Geld. Alles wurde teurer: Handwerkerleistungen, mobile Toiletten, Zelte, Verpflegung. Doch Berkling hatte freie Hand. Was herangeschafft werden musste, wurde herangeschafft, denn auf dem Gelände der ZASt herrschte Hochbetrieb. Die Zahl der Flüchtlinge, die monatlich nach Sachsen-Anhalt kamen, stieg von 320 im Januar 2015 auf bis zu 8367 Menschen im November 2015. Danach beruhigte sich die Situation langsam.

Im Juli 2017, zwei Jahre nach dem Merkel-Satz "Wir schaffen das", kommen nur noch 244 Asylbewerber nach Sachsen-Anhalt. Das merkt Lutz-Georg Berkling auch bei seinem Gang über das Gelände der ZASt. Sie wirkt fast menschenleer.

Heute wirkt die ZASt in Halberstadt fast menschenleer. Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Ein paar Kinder fahren mit einem klapprigen Fahrrad über die Schotterwege. Einige Männer und Frauen sitzen vor einem Wohnblock auf einer Holzpalette und starren auf ihre Handys. Sie haben an dieser Stelle freies WLAN. Andere Bewohner des Heims sitzen auf Bänken und hören über Kopfhörer Musik.



Vor zwei Jahren war es hier nicht so ruhig, sagt Berkling. "Die Flüchtlinge mussten oft stundenlang anstehen und sich registrieren lassen. Da gab es auch Unmut und kleinere Auseinandersetzungen. Aber unterm Strich haben wir das alles vernünftig lösen können."

Der Auftrag meines Krisenstabes hingegen war es, die Unterbringung der Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt zu regeln. Und das haben wir geschafft!

Gibt es auch etwas, was gar nicht funktioniert hat? Mit dieser Frage kann Lutz-Georg Berkling nichts anfangen, denn egal, was ist, eine Lösung muss immer her, selbst wenn sie improvisiert ist. Deshalb sagt er: "Es hat nicht alles einhundertprozentig funktioniert. Wir haben zum Beispiel die ärztlichen Untersuchungskapazitäten für die Flüchtlinge nicht immer in der erforderlichen Zahl bereithalten können. Manches ging halt nicht von jetzt auf gleich."

Der große Andrang von Flüchtlingen ist inzwischen Geschichte. Und Berklings Krisenstab? Er existiert seit fast eineinhalb Jahren schon nicht mehr. "Wir schaffen das!", hatte Bundeskanzlerin Merkel am 31. August 2015 gesagt. Wie wirkt der Satz auf den Manager in Sachsen-Anhalt? Berkling zeigt keine Emotion. Stattdessen antwortet der geschulte Beamte: "Das, was die Bundeskanzlerin betrifft, ist das Politische, die Integration der Flüchtlinge. Der Auftrag meines Krisenstabes hingegen war es, die Unterbringung der Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt zu regeln. Und das haben wir geschafft!"

Mehr zum Thema