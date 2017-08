Dieser Tag Anfang Juli 2017 ist wieder einmal ein aufregender Tag für die AfD in Sachsen-Anhalt. Martin Reichardt sitzt am Morgen in Magdeburg im Büro des Landesvorstands. Der Raum ist spärlich eingerichtet: Ein Schreibtisch, kahle, weiße Wände, Kartons stapeln sich in den Ecken. "Wir sind in der Wahlkampfvorbereitung", entschuldigt er sich und lächelt etwas verlegen.

Reichardt ist das neue Gesicht der AfD in Sachsen-Anhalt. Sein kurzes Haar hat der 47-Jährige mit Gel gestylt, er trägt ein hellblaues Hemd und ein kariertes Jackett. Ein kleiner AfD-Anstecker ziert seinen Kragen. Er ist der Neue neben dem omnipräsenten Landes- und Fraktionsvorsitzenden André Poggenburg.

Poggenburg: "Herr Reichardt ist sehr korrekt"

Reichardt (l.) im Gespräch mit André Poggenburg Bildrechte: MDR/Anja Schlender Poggenburg selbst hat Reichardt als Spitzenkandidat für die AfD-Landesliste zur Bundestagswahl vorgeschlagen. "Herr Martin Reichardt ist sehr korrekt", wird Poggenburg später sagen. Reichardts patriotische Einstellung passe in die AfD und die national-konservative Strömung. Zudem sei er wortgewandt.



Bevor es in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfes gehen kann, geht es an diesem Tag aber erst einmal vor Gericht. Es steht die Frage im Raum, ob Reichardt ordnungsgemäß auf die Landesliste gewählt worden ist. Ein Parteikollege bezweifelt das – und hat eine einstweilige Verfügung erwirkt. Nun soll das Landgericht Magdeburg den parteiinternen Streit klären.

Persönliche Befindlichkeiten innerhalb der Partei seien das, sagt Reichardt, zeigt sich siegessicher. Doch eines ist ihm klar: "Derartige Streitereien schaden dem Ansehen der AfD." Einer Partei, die für viele Wähler bei der Landtagswahl 2016 Ausdruck von Protest war und die sich nun immer wieder in Personaldebatten verliert. Reichardt selbst sieht sich jenseits derartiger Befindlichkeiten. Für ihn gehe es um die Sache, betont er. Sein Anliegen: Patriotismus mit sozialem Schwerpunkt.

Der Vater ist SPD-Mitglied

Martin Reichardt stammt aus Goslar. Er ist in einem sozialdemokratischen Haushalt aufgewachsen, der Vater: SPD-Mitglied. "Nach der Tagesschau wurde immer politisch diskutiert", erzählt er. So sei er selbst auch zur Jugendorganisation der SPD gekommen. Nur den angemessenen Patriotismus, den habe er in der SPD vermisst. Auch die Suche nach einem sozialen Patriotismus bei den Republikanern habe er als wenig erfolgreich erlebt. Zwei Jahre sei er dabei gewesen, habe auch dort Personaldebatten und Gezänk erlebt. Immer wieder aber habe er den Wunsch verspürt, sich politisch zu engagieren. Zuletzt auf kommunalpolitischer Ebene bei der FDP – und nun die AfD.

Wahlkampfbesprechung der AfD Bildrechte: MDR/Anja Schlender "Das ist ein großes Projekt. Da gibt es eine Hoffnung und einen Bedarf an etwas Neuem", sagt er. Vor dem Gerichtstermin sitzt er noch mit seinem Wahlkampfteam zusammen und bespricht mögliche Slogans für die Plakate. Es geht um den Schutz des deutschen Volkes, Asylmissbrauch, verarmte Rentner und das traditionelle heterosexuelle Familienmodell. Dass Deutschland den Deutschen gehört, ist für Reichardt Logik des Grundgesetzes. Nur den NPD-Zusatz "Ausländer raus", trägt er nicht mit.

Angesprochen auf mögliche Schießbefehle gegen Flüchtlinge – die Teile der AfD propagiert hatten – reagiert Reichardt mit einem Abwinken. "Die deutschen Grenzen kann ein modernern polizeiähnlich ausgerüsteter Grenzschutz anders sichern. Dazu braucht man keine Schusswaffen gegen Unbewaffnete“, sagt er. Ach und noch ein Reizthema: Angesprochen auf einen internen AfD-Chat, der öffentlich geworden ist und in dem es hieß, man müsse Journalisten überprüfen und sieben, sagt er: Journalisten zu überprüfen, ist "Schwachsinn" und "keineswegs Parteimeinung". Aha.

Berufssoldat und Gleisbau-Sicherheit

Reichardt selbst lebt mit Frau und den drei Kindern nördlich von Magdeburg in einem kleinen Dorf. Dass seine Frau politisch öfter anderer Meinung ist als er selbst, stört ihn keineswegs. "Dann diskutieren wir miteinander, tauschen uns aus", sagt er. Lange Zeit haben beide eine Wochenendbeziehung geführt – durch Reichardts Arbeit als Berufssoldat.

Martin Reichardt war Berufssoldat. Bildrechte: MDR/Anja Schlender Diesen Job hat er aber irgendwann an den Nagel gehängt. "Ich war Offizier und hatte die Verantwortung für meine Soldaten – auch bei den Auslandseinsätzen", erzählt er. Irgendwann habe er politisch nicht mehr hinter den Auslandseinsätzen gestanden. Da sei es an der Zeit gewesen zu gehen.



Mit einer betriebswirtschaftlichen Weiterbildung kam Reichardt dann vor 16 Jahren zu einem Unternehmen in Sachsen-Anhalt. Im Moment noch plant er da die Sicherung von Baustellen an Bahngleisen. Als leitender Angestellter. "Ich habe die Menschen hier immer als offen und freundlich erlebt", sagt er. Und welchen Ort mag er am liebsten? "Ich bin gern in meinem Garten.". Aber auch der Harz sei wunderschön.

Dieser Tag geht für Martin Reichardt mit einer Erleichterung zu Ende. Das Gericht urteilt, dass die Landesliste für die Bundestagswahl ordnungsgemäß erstellt wurde. Keine Neuwahl also. "Wir als Landesvorstand der AfD waren uns sicher, dass unsere Listenwahl alle gesetzlichen Forderungen erfüllt", sagt er. Die Entscheidung des Landgerichts habe dies in vollem Umfang bestätigt. "Das erfüllt uns mit Freude." Nun geht es in den Wahlkampf.

Bildrechte: MDR/Maximilian Schörm Über die Autorin Anja Schlender ist seit 2008 für MDR SACHSEN-ANHALT im Online- und Fernsehbereich tätig.

Sie hat Amerikanistik in Berlin studiert und ihr journalistisches Volontariat bei der Magdeburger Volksstimme und der Evangelischen Journalistenschule in der Bundeshauptstadt absolviert.



Vor der Bundestagswahl porträtiert sie für MDR SACHSEN-ANHALT sechs Spitzenkandidaten.

