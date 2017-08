Petra Sitte kommt auf dem Fahrrad zum Unternehmensbesuch bei DELL in Halle. Sie trägt Jeans, Sweatshirt und orange Turnschuhe. Das braune Haar kurz geschnitten. Die braunen Augen schauen wach. Die 56-Jährige setzt sich noch kurz auf die Stufen, bevor der offizielle Termin beginnt. Dann wird die Spitzenkandidatin der LINKEN für die Bundestagswahl von der Unternehmensleitung begrüßt.

Petra Sitte zu Besuch bei der Firma DELL in Halle. Bildrechte: MDR/Anja Schlender Es geht um Netzpolitik, Digitalisierung, die Internet-Anbindung in Sachsen-Anhalt. Schwerpunktthemen von Sitte innerhalb ihrer Partei. DELL hat sie deshalb eingeladen. Das IT-Unternehmen will sich vorstellen, den Kontakt zur Politik intensivieren.



Petra Sitte geht es neben technischen Fragen vor allem um Themen der LINKEN: Betriebsklima, Arbeitsbedingungen, Altersvorsorge, Frauenanteil, Tarifvertrag, Inklusion, Mitarbeiterbeteiligung fragt sie ab. Auch im anschließenden Gespräch mit dem Betriebsrat. Und kann wenig beanstanden.

"In Berlin trifft man vor allem Funktionäre"

"Diese Termine vor Ort in meinem Wahlkreis sind wichtig, um den Kontakt zu den Menschen zu pflegen", sagt sie nach dem Besuch. Sie spricht ruhig, wählt ihre Worte sorgsam aus. Als Bundestagsabgeordnete in Berlin führe man eher Gespräche mit Funktionären, sagt sie, und weniger mit "normalen" Menschen. Den Kontakt müsse man bewusst herstellen.

Petra Sitte ist eine alte Häsin in der Politik. Von 1990 bis 2005 saß sie für die PDS im Magdeburger Landtag. Auch als Fraktionsvorsitzende. Seit 2005 dann die Arbeit im Bundestag in Berlin. Doch der Politikbetrieb wird ihr offenbar nicht langweilig. Abwechslung bringe ihr, wenn sie sich mit neuen Themen beschäftige, so Sitte. Ihr Parteikollege Wulf Gallert sagt über sie: "Petra Sitte ist eine Politikerin, die nie die Bodenhaftung verloren hat." Sie habe es nie verlernt, die Perspektive derjenigen einzunehmen, die an den Rand dieser Gesellschaft gedrängt wurden, so Gallert.

Mit Blick auf die DDR und ihre SED-Mitgliedschaft erzählt sie von der Enttäuschung über das verkrustete sozialistische System. Sie habe damals Ende der achtziger Jahre die Hoffnung gehabt, die Strukturen zu reformieren. "Wie haben letztlich aber erkannt, dass man die SED nicht von innen reformieren kann." Auch die jungen SED-Politiker hätten einfach weitermachen wollen.

Dann kam die Wende. Doch der Neustart sei trotzdem hart gewesen. Vielleicht war die Politik da auch eine Konstante.

Leidenschaft auf zwei Rädern

Mit Rucksack und Fahrrad ist Petra Sitte unterwegs. Sie hat kein Auto. Bildrechte: MDR/Anja Schlender Zurück in Halle. Nun geht es zum nächsten Termin. Ein Besuch beim Eigenbaukombinat in Halle. Sitte setzt ihren Fahrradhelm auf und schwingt sich aufs Rad. "Fahrradfahren ist meine Leidenschaft", wird sie später erzählen. Wenn die Sitzungswochen im Berliner Bundestag ihr jeden Freiraum nehmen, sitzt sie zumindest morgens auf ihrem Rennrad auf dem Balkon. Eine Stunde fährt sie dann wie auf einem Hometrainer, erzählt sie. Da sei auch schon die ein oder andere Idee für eine Rede geboren worden.

Ihren Lebensgefährten hat sie übrigens auch durch den Radsport kennengelernt. Seit 1993 sind die beiden ein Paar. Eine Beziehung an den Wochenenden. Er lebt in Münster. Sie in Berlin und Halle. Auch Kinder hätte sie gern gehabt, sagt sie. Doch es sollte nicht sein. Gerade deshalb setze sie sich in Bus oder Bahn auch mal neben Kinder-Gruppen. Um zu hören, was die Jugend heute so bewegt. Um welche Themen es geht. Ihr großes Anliegen: Vor allem die Kinder aus den sozial schwachen Schichten auffangen. Den Armen eine Perspektive geben.

Vor der Bundestagswahl porträtiert sie für MDR SACHSEN-ANHALT sechs Spitzenkandidaten.



Der Vater war ein Bastler

Nun ein Besuch bei der Jugend in den Zwanzigern: Das Eigenbaukombinat in Halle. Eine Werkstatt von und für Computerfreaks und Bastler aller Art: Holz, Metall, Stoff, Fotografie. Auf mehreren Etagen kann sich hier jeder austoben. Alles in Eigeninitiative aufgebaut.

Besuch im Eigenbaukombinat in Halle Bildrechte: MDR/Anja Schlender Das beeindruckt auch die Politikerin. "Mein Vater war auch ein Bastler", erzählt sie. Da sei sie immer dabei gewesen.



Seit der Vater verstorben ist, kümmert sich Sitte intensiver um ihre Mutter. Die lebt in Berlin Prenzlauer Berg, nur 80 Meter von ihrer Wohnung entfernt. 78 Jahre ist die Mutter alt und ihre größte Kritikerin, erzählt Sitte. In den Berliner Sitzungswochen bleibt nicht viel Zeit miteinander. Immerhin mal ein Abendessen oder ein Spaziergang durch den Kiez.

Die Liebe zu Berlin

Was sie an Berlin liebt? "Die volle S-Bahn", sagt sie mit strahlenden Augen. Wenn sie da sitzen und die Menschen beobachten könne, das sei großartig. "Naja, und Berlin ist eben bunt und einfach toll", fährt sie fort. Und Halle? "Ach, da bin ich auch immer wieder froh, in mein Halle zurückzukehren. Hier ist es ein bisschen ruhiger. Und trotzdem bunt. Das ist auch schön."