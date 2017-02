Gast-Kommentar: Pro-Stimme "Ich geh den Magdeburger Weg mit"

Nun ist es so, dass die Identität des 1. FC Magdeburg sich für mich nicht aus seiner Rechtsform ableitet. Der FCM ist für mich die große Tradition, die man in Magdeburg an allen Ecken spürt. Das sind die Emotionen, die ich im Heinz-Krügel-Stadion erlebe. Das ist die Gemeinschaft mit vielen verschiedenen Menschen, die ich meine Freunde nenne und denen ich ohne den Club nie begegnet wäre. Ich würde auch nach einer erfolgten Ausgliederung der Profimannschaft nicht das Gefühl haben einer GmbH zuzujubeln – auch die Europapokalhelden von 1974 wird damals kaum jemand zuerst als Angestellte des Schwermaschinenkombinates wahrgenommen haben. Sie alle trugen und tragen auf ihrer Brust dasselbe Emblem wie wir, die auf der Tribüne stehen. Das ist es, was für mich den FCM ausmacht.