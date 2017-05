Ein Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) für alle: Zum Beispiel 1.000 Euro im Monat für alle Erwachsenen und 500 Euro für Kinder. Niemand muss bestimmte Vorgaben erfüllen und auch keine Gegenleistung erbringen. Das ist die Grundidee dieses seit Jahren diskutierten Modells. Doch was spricht dafür, was dagegen und was sagen Politiker aus Sachsen-Anhalt dazu?

Pro: Soziale Gerechtigkeit

Aus dem Lager der Befürworter gibt es ein Grundsatzargument, das für das Grundeinkommen spricht: die soziale Gerechtigkeit. So sprach der Sozialwissenschaftler Michael Opielka davon, dass durch ein BGE eine reiche Gesellschaft ihren Reichtum für alle zugängig mache.

Auch argumentieren Unterstützer, dass es eine Notwendigkeit gibt, über Modelle eines Grundeinkommens zu diskutieren. Grund dafür sei die Digitalisierung. Sie führe dazu, dass in den kommenden Jahren Millionen "traditioneller Arbeitsplätze" in Deutschland verschwinden würden.

Inzwischen gibt es sogar eine Partei, das "Bündnis Grundeinkommen". Es will mit der Forderung nach einem BGE bei der diesjährigen Bundestagswahl antreten. Einen Sachsen-Anhalter Landesverband gibt es auch. Dessen Spitzenkandidat Richard Schmid brachte in der Mitteldeutschen Zeitung ein weiteres Argument für das Grundeinkommen an: "Das setzt auch Kreativität frei." Arbeitnehmer könnten unbeschwerter und so kreativer an ihre Jobs herangehen.

So argumentiert auch Michael Bohmeyer vom Verein "Mein Grundeinkommen", der bei FAKT IST! an der Diskussion teilnimmt.

Contra: Wer macht ungeliebte Arbeit?

Kritiker führen in der Diskussion um eine Bedingungsloses Grundeinkommen stets einen Punkt an: Wer macht Arbeit wie Toilettenputzen oder andere niedrig bezahlte Jobs, die keine Qualifikation erfordern? Die Bundestagsabgeordnete Rosemarie Hein (DIE LINKE) aus Magdeburg kann diesen Argumenten nichts abgewinnen. Sie schrieb in einem Aufsatz dazu: "Vielleicht würde dann jene Arbeit, auf die sich viele so gerne verlassen, ohne dass sie sie selbst erledigen wollen, ordentlich bezahlt!"

Zudem wird immer wieder argumentiert, dass Menschen, die ohne Gegenleistung Geld bezögen der Ansporn zum Arbeiten fehlen würde. So sagte Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) schon in der Vergangenheit, dass ein Bedingungsloses Grundeinkommen für Sachsen-Anhalt nicht in Frage komme. Würden Menschen Geld bekommen, ohne etwas dafür zu tun, würden sie sich nicht gebraucht fühlen. "Ich glaube es ist eine Art Menschenwürde, dass man gebraucht wird und dass man einer Tätigkeit nachgehen kann", so Grimm-Benne damals.

Finnland testet

In Finnland gibt es seit Januar ein größer angelegtes "Pilotprojekt": Dort bekommen 2.000 zufällig ausgewählte Arbeitslose ein Grundeinkommen von 560 Euro. Dafür erhalten sie zwar keine Sozialleistungen mehr, dürfen aber im Gegensatz zu vorher uneingeschränkt Geld dazuverdienen. Der Versuch ist auf zwei Jahre ausgelegt, für belastbare Ergebnisse ist es noch zu früh.