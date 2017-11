Arbeitsmarkt in Magdeburg Neues Projekt für Langzeitarbeitslose

Hauptinhalt

In Magdeburg startet am Montag ein neues Projekt, um Langzeitarbeitslose wieder in Lohn und Brot zu bringen. Es geht um Beschäftigungen mit geringen Vorkenntnissen. Das Projekt umfasst landesweit 2.000 Plätze.