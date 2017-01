Promis zur Amtseinführung des US-Präsidenten: "Was interessiert mich Trump? Ich bin Trümper!"

Matthias Brenner, Schauspieler und Intendant "Meine Befürchtung ist, dass wir mit der Amtseinführung von Trump in das Zeitalter der weltweiten Autokratisierung eintreten werden. Will sagen, ein Königreich Assads, ein Sultanat Erdogans, eine populistische Nationalisierung europäischer Staaten, ein hochmilitarisiertes Russland und natürlich unsere vielen kleinen deutschen ´Fürsten`werden uns das Leben in der nächsten Zeit zur Hölle machen. Immer noch lassen wir uns von einer anti-kulturellen Minderheit das Leben schwer machen. Möge die Mehrheit über die Minderheit mit viel Phantasie und vor allem gewaltfrei herfallen." Bildrechte: dpa