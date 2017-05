Gegen das mutmaßliche Täter-Paar Wilfried W. und Angelika W. aus dem so genannten Horrorhaus in Höxter läuft seit Herbst der Prozess wegen Mordes durch Unterlassen. An diesem Dienstag hat eine Zeugin aus Magdeburg die beiden Angeklagten schwer belastet. Die heute 52-jährige Frau berichtete vor dem Landgericht Paderborn von ihren Qualen. Sie sei mehrere Monate von 2011 bis Anfang 2012 in dem Haus in Ostwestfalen gewesen und habe immer wieder körperliche Angriffe erlitten. So soll die Angeklagte Pfefferspray gegen sie eingesetzt, der Angeklagte ihr mit einer Schaufel vor den Kopf gestoßen haben. Später hätten ihre Peiniger sie nach Magdeburg zurückgeschickt.