Hannes Zacher ist Professor für Arbeitspsychologie an der Universität Leipzig. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Alter und Arbeit, berufliche Entwicklung, beruflicher Stress, Gesundheit und Wohlbefinden.

Hannes Zacher ist Professor für Arbeitspsychologie an der Universität Leipzig. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Alter und Arbeit, berufliche Entwicklung, beruflicher Stress, Gesundheit und Wohlbefinden.

Hannes Zacher ist Professor für Arbeitspsychologie an der Universität Leipzig. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Alter und Arbeit, berufliche Entwicklung, beruflicher Stress, Gesundheit und Wohlbefinden. Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel

Pendeln macht krank Arbeitspsychologe: Pendelzeit als Arbeitszeit anerkennen

Hauptinhalt

In Sachsen-Anhalt gibt es besonders viele Pendler. Rund 141.00 Menschen fahren in andere Bundesländer zum Arbeiten und die psychische Belastung ist hoch. Das stundenlang im Bus, in der Bahn oder im Auto zur Arbeit zu fahren führt zu Erschöpfung, aber auch zu Übergewicht und Bluthochdruck. Doch Unternehmen und Pendler können etwas gegen die Folgen unternehmen – sagt Arbeitspsychologe Hannes Zacher.