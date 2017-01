Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hat das NPD-Verbotsverfahren unabhängig von seinem Ausgang einen Erfolg genannt. Er sagte, die NPD habe auch wegen des neuerlichen Verfahrens an Bedeutung verloren. Mitglieder der rechtsextremen Partei hätten zuletzt nicht so offen agiert wie in den Jahren zuvor.