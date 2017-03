Zahlen der Mobilen Opferberatung Mehr rassistische Gewalt gegen Kinder

Die Mobile Opferberatung in Sachsen-Anhalt warnt vor einem Anstieg rassistischer Gewalt gegen Kinder. Nach Angaben der Beratungsstelle wurden 2016 insgesamt 45 Fälle registriert. Die Zahl habe sich damit verdreifacht, so Antje Arndt von der Beratungsstelle. Die Hemmschwelle, Kinder anzugreifen, sei gesunken, so Arndt. Betroffen seien vor allem Flüchtlingskinder.