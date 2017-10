Umweltschutz: "Refill" – gratis Wasser für alle

Angesprochen wurde sie von Kristin Plumbohm, der Refill-Koordinatorin für Magdeburg. Sie macht sich in ihrer Freizeit auf den Weg und klappert einzeln die Läden ab, um für weitere "Refill"-Stationen zu werben. "Wir wollen zum einen darauf aufmerksam machen, dass unser Leitungswasser trinkbar ist. Wasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel in Deutschland", meint Plumbohm.

Die Deutschen sind mit durchschnittlich rund 620 Kilogramm produziertem Müll pro Jahr fast Spitzenreiter in Europa – nur die Dänen werfen noch mehr weg. Besonders Plastik ist wegen seiner ressourcenintensiven Herstellung und mangelhaften Abbaufähigkeit ein Problem. Laut der Deutschen Umwelthilfe werden in Deutschland täglich rund 46 Millionen Einweg-Plastikflaschen verbraucht, im Jahr etwa 17 Milliarden Stück. Übereinander gestapelt würden sie 16 Mal von der Erde bis zum Mond reichen. Und der Verbrauch steigt noch weiter – Einweg-Plastikflaschen sind laut der Umwelthilfe mit 54% derzeit das dominierende Packmittel bei Getränken.

Das Problem kennen auch andere Länder. Die Idee für "Refill" kam 2015 in der britischen Stadt Bristol auf und verbreitet sich auch in andere Länder. Die Karte auf der Webseite führt für Deutschland derzeit 45 Städte auf, in denen sich schon hunderte Läden an der Aktion beteiligen. Die einzige Voraussetzung, ein "Refill"-Laden zu werden, ist ein Geschäft mit festen Öffnungszeiten und einem Wasserhahn zu haben.