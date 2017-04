Anlässlich des Reformationsjubiläums 2017 habe man zwar mit einer guten Nachfrage gerechnet, aber dass die Figur so gut ankommt, sei schon überraschend. "Die Figur ist klein, handlich und liegt mit 2,39 Euro preislich in einem guten Verhältnis. Damit eignet sie sich als ideales Mitbringsel", erklärt sich Coulin den Erfolg des Luthers im Miniformat. Zudem gebe es in der Packung einen kleinen Beilegzettel, der auf die verschiedenen Wirkungsstätten des Reformators in Deutschland hinweist.