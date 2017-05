Bereits im Vorfeld des Festwochenendes finden die Kirchentage auf dem Weg statt. Stationen in Sachsen-Anhalt sind dabei Lutherstadt Eisleben, Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau. Vom 25. bis 28. Mai finden dort verschiedenste Veranstaltungen, Konzerte, Workshops usw. statt. Eines der Highlights im Vorfeld ist das Schiffstreffen an der Elbe in Magdeburg. Dabei werden hunderte Boote in einer Schiffsprozession an der Hauptbühne am Petriförder vorbeifahren.